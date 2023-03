Muere Just Fontaine, leyenda del futbol de Francia y récord de goleo en un Mundial

Comparta este artículo

París, Francia.- El futbol mundial está de luto, luego de conocer la muerte del legendario delantero Just Fontaine, jugador histórico de Francia y quien dejó vigente el récord de más goles anotados en una sola edición de la Copa del Mundo con sus 13 tantos en Suecia 1958. "Mi récord sigue ahí. Creo que me lo llevaré a la tumba", llegó a decir el exfutbolista en 2002 y esa premonición se ha cumplido. Fontaine tenía 89 años de edad y hasta el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

La Federación Francesa de Futbol (FFF) anunció que su leyenda será homenajeada en todos los partidos de la liga francesa y este miércoles también recibirá muestras de reconocimiento y respeto en los partidos de la Copa de Francia. Philippe Diallo, presidente interino de la FFF, lamentó la muerte del exdelantero al tiempo que reconoció la figura que significó para el futbol de su país por sus logros e influencia.

“La muerte de Just Fontaine sume al futbol francés en una profunda emoción y una inmensa tristeza. Just Fontaine dejó su huella en el futbol francés e internacional. Fue una figura emblemática, con su increíble registro de 13 goles en el Mundial de 1958. Escribió una de las páginas más hermosas de la historia de la selección francesa. Más allá de su inmensa carrera como jugador, Just Fontaine ha jugado un papel importante en la influencia del futbol francés", expresó en un comunicado el presidente.

En el Mundial de 1958, Fontaine se subió de último momento a la convocatoria del combinado galo que terminó en el tercer lugar del certamen. En seis partidos disputados el vertiginoso delantero anotó 13 goles que lo colocan como el máximo goleador en una sola edición de la Copa del Mundo. Durante su carrera como profesional destacó por su inigualable olfato goleador y su gran velocidad en el campo.

Créditos: FIFA.

Nació en Marruecos y debutó con el USM Casablanca desde donde dio el salto al futbol francés para enfundarse en los colores del Niza donde fue campeón de inmediato. Pasó al Reims donde al año siguiente también logró el título de la liga francesa. Desde luego llegó a ser campeón goleador y tuvo una prolífica carrera hasta 1960 cuando se vio abruptamente interrumpida por una fractura en la pierna cuando apenas tenía 29 años de edad.

Fuente: Tribuna