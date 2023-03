'Tuca' Ferretti hace duro análisis del nivel del futbol de México en la actualidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El entrenador de Cruz Azul, Ricardo 'Tuca' Ferretti, opinó sobre la actualidad del futbol mexicano e hizo un duro análisis en el que consideró que el nivel se ha estancado y también ha bajado debido a que la liga ha perdido la posibilidad de enfrentarse a equipos en competencias internacionales fuertes como la Copa Libertadores que ayudó a elevar el nivel en el pasado y que ahora ya no se juegan, tampoco a nivel de selecciones.

“Yo creo que está estancado y descendiendo más poco a poquito. Porque en las competencias que teníamos antes, nos elevó mucho de nivel. Cuando se empezó ir a Copa América, Copa Libertadores, se elevó mucho. No fuimos más, pero se sabía que México iba a ganar. Prefieren cortar esta oportunidad, es complicado, porque es una confederación que no nos pertenece”, mencionó el ahora entrenador de 'La Máquina' a la cadena ESPN.

Créditos: Twitter @CruzAzul

El 'Tuca' también consideró que la llegada de muchos extranjeros dificulta el trabajo en las categorías menores, aunque reconoció que no puede cambiarse pronto debido a la inversión importante que han realizado los equipos con los futbolistas que han contratado. Para el brasileño, un número ideal de futbolistas extranjeros sería de cinco fijos, sin las posibilidades de aumentar como se hizo en los últimos años.

“Veo estancado porque se trabaja muy mal abajo, nos estamos llenando cada vez más de extranjeros. Se recorta, pero todavía no es suficiente. Dejamos llegar a 12, todos los equipos hicieron una inversión de 12, no podemos hacerlo de tajo, porque todo el dinero que invertiste, qué haces, le regalas la carta al jugador. Se tiene que reducir y ojalá llegue al número ideal, cinco, pero no cinco más dos. Ahorita sería ideal decir siete, no siete más dos”, opinó.

.Por otra parte, habló sobre el futuro de la Selección mexicana donde ve como un problema no jugar eliminatoria mundialista. "El no tener eliminatoria significa que no vamos a tener ese roce. Si seguimos con esto, el próximo Mundial será peor que lo que pasó. Ya no vamos a tener lo de Centroamérica, que son duros y pueden forjar jugadores, si ya no tenemos esto y puros moleros, nos va a ir peor”, dijo el estratega brasileño.

Fuente: Tribuna, ESPN