Confirmado: Luis Malagón se estrenará en la portería de América; también habría dos regresos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la portería del América fuera defendida desde el inicio del torneo por Óscar Jiménez, los azulcremas tendrán un cambio en esa posición y será turno de Luis Malagón para defender el arco. Tal parece que los resultados en los últimos partidos, donde había sido cuestionada la actuación del hasta hace poco portero titular azulcrema, han incidido en esta decisión tomada por el técnico Fernando Ortíz.

El 'Tano' confirmó en conferencia de prensa que será Malagón quien inicie en el partido contra los Tigres en el Volcán. El arquero mexicano llegó para este Clausura 2023 como refuerzo del América, tras sus destacadas actuaciones en Necaxa. Como americanista tuvo sus primeros minutos en partidos amistosos, pero será este sábado cuando por fin tenga su debut en competencia oficial.

Créditos: Twitter @ClubAmerica

“Mañana va a iniciar Ángel. Fue una derrota que no esperábamos, fue un golpe duro en nosotros pero el ambiente está bien. Los chicos han entrenado de manera muy correcta.” mencionó Ortíz en la conferencia de prensa previa al partido de mañana y agregó que vio que el arquero ha hecho un buen trabajo durante la semana por lo que será considerado y advirtió que Óscar Jiménez no ha realizado un mal trabajo en su consideración.

“El que mejor esté va a jugar. Considero que Ángel ha hecho buen trabajo en la semana. Es un jugador más que entrena diario y considero que es una posibilidad como la han tenido otros jugadores en el momento en que yo tomo decisiones al once inicial. Esa es la única razón o argumento. Óscar, para mí no ha hecho mal”, agregó el entrenador del conjunto americanista. La semana pasada Malagón tuvo actividad con el equipo Sub 20 por lo que está en ritmo.

Por otra parte anticipó que los futbolistas que habían estado fuera por lesión: Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, harán el viaje a Monterrey con la posibilidad de participar algunos minutos, lo que significan buenas noticias para el equipo azulcrema de cara a los compromisos importantes que se le avecinan.

Fuente: Tribuna, AS