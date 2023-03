DT del Feyenoord revela la gravedad de la lesión de Santiago Giménez, ¿estará listo para la liga?

Comparta este artículo

Rotterdam, Países Bajos.- Santiago Giménez no pudo participar en el partido ante el Shakthar Donetsk en la Europa League debido a que se lastimó durante el calentamiento previo al encuentro, por lo que fue descartado de la convocatoria de último momento, situación que causó preocupación, pues se desconocían los detalles; sin embargo, el director técnico del equipo Arne Slot dio detalles de lo que había sucedido.

Slot tranquilizó con la primera evaluación, pues mencionó que no fue grave por lo que su participación en el partido de la próxima jornada de la Eredivisie no estaría en riesgo, tampoco el partido de vuelta de los octavos de la Europa League por lo que podrá seguir contando con él hacia el final de la temporada, una etapa importante para el entrenador que tiene al equipo compitiendo en todos los torneos.

"La lesión de Giménez no fue grave, de lo contrario no habría participado en el calentamiento. Se me acercó (Giménez) y me dijo que le molestaba el tendón de la corva, entonces le dije que no lo iba a alinear. Me gustaría poder contar con él en la fase final de la temporada", dijo el entrenador del equipo neerlandés en declaraciones citadas por el diario Marca. El de ayer fue el primer juego que el mexicano se perdió por molestia o lesión.

El Feyenoord, líder de la Eredivisie tiene grandes posibilidades de lograr un nuevo título y en su próximo partido de este domingo, se enfrentará al Volendam. En Europa League sigue también en competencia y terminó un empate en el juego de ida ante el Shakthar Donetsk y la vuelta se jugará el próximo jueves. Mientras que en la Copa también siguen en competencia y ya están instalados en Semifinales.

Santiago Giménez se ha vuelto fundamental con goles decisivos en los últimos partidos y ya estaba siendo considerado para formar parte del 11 titular. Habrá que esperar la convocatoria del próximo domingo para saber si podrá retomar actividad en el juego correspondiente a la liga.

