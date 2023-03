¿A qué hora y dónde ver el debut de México ante Colombia en el Clásico Mundial de Beisbol?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegó el día esperado para la Selección Mexicana que dirige Benjamín Gil, pues por fin debuta en la quinta edición del Clásico Mundial de Beisbol ante la selección de Colombia en su primer partido del Grupo C en un día donde ya se abren las actividades en los grupos con sede en las ciudades de Estados Unidos y donde México buscará comenzar con el pie derecho.

La novena mexicana luce un cuadro bastante atractivo con el que las posibilidades de avanzar parecen altas, es por eso que la expectativa se ha elevado en el inicio del juego. Tras dos partidos de preparación México obtuvo una derrota ante Cleveland y después una victoria sobre Colorado. Para el juego de esta noche, el manager mexicano advirtió que utilizará a sus mejores elementos.

Créditos: Twitter @MexicoBeis

En este sentido el pitcher abridor del día será Julio Urías, el pelotero de Los Angeles Dodgers de la Major League Baseball (MLB) será el encargado de subir a la lomita. "Hay que disfrutar este torneo. La atmósfera es distinta a la de una Serie Mundial, pero el Clásico Mundial de Beisbol me motiva mucho. También me motiva que Benjamín Gil sea el capitán de este barco, porque todos los campeonatos que ha ganado no son coincidencia.

"Es una bendición trabajar con un staff de coaches tan experimentado como el que tiene México", comentó Julio Urías en la conferencia de prensa previo al debut mexicano. En el mismo sentido se pronunció su compañero Randy Arozarena: “Es un torneo que me ilusiona mucho, vamos a pelear out por out, juego por juego, para darle una alegría a los aficionados de México". Por Colombia será el diestro Nabil Crismatt el encargado de abrir las acciones luego de la baja por lesión de José Quintana.

¿A qué hora y donde ver en vivo México vs Colombia?

México se enfrenta a Colombia en las próximas horas de este sábado 11 de marzo en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol. El juego está pactado para comenzar a las 13:30 horas tiempo del centro de México (12:30 horas, tiempo del pacífico). Este juego se realizará en el Chase Field de Phoenix, Arizona en Estados Unidos y para fortuna de los aficionados mexicanos contará la opción de transmisión a través de la señal de televisión abierta de Imagen Televisión que lo pasará a través del canal 3.1. También puedes seguir las acciones del juego en nuestro minuto a minuto.

Fuente: Tribuna, MILB