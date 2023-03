Tigres vs América EN VIVO: Hora y dónde ver el partido de la jornada 11 del CL 23 de la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los Tigres reciben al América en el Estadio Universitario en el marco de la jornada 11 de la Liga MX en un partido que no es un clásico, pero que en los últimos torneos ha atraído la atención de los aficionados de ambas instituciones. Ahora también tendrá un elemento adicional, pues el exjugador azulcrema y ahora en los felinos, Diego Lainez apunta a jugar como titular en el partido que será la primera vez que se enfrente a su exequipo.

Previo al partido en el que enfrentará a su exequipo, Lainez comparó a ambos planteles y sorprendió al considerar que ambos son equipos grandes, una palabra que está en el eterno debate entre los aficionados del equipo regio y los de los otros equipos del futbol mexicano. “Yo creo que son equipos grandes. Son equipos que te piden que ganes y que ganes bien, yo creo eso, sin duda alguna es algo que a mí me gusta mucho, nos exige como futbolistas. Son equipos que te exigen siempre”, dijo en entrevista con el comunicador Pello Maldonado.

Para los americanistas, uno de los aspectos que captarán la atención será la portería, luego de que el técnico del América confirmará el cambio de Óscar Jiménez por Luis Malagón, el portero que llegó desde el Necaxa y que recibirá su primera oportunidad como titular en un cambio que el técnico Fernando Ortíz dijo que es una decisión técnica, pues no consideró que Jiménez lo haya hecho mal, aunque si advirtió que jugará el que esté en mejores condiciones.

“El que mejor esté va a jugar. Considero que Ángel ha hecho buen trabajo en la semana. Es un jugador más que entrena diario y considero que es una posibilidad como la han tenido otros jugadores en el momento en que yo tomo decisiones al once inicial. Esa es la única razón o argumento. Óscar, para mí no ha hecho mal”, expresó el 'Tano', en la conferencia previa del encuentro al confirmar que el portero titular será el seleccionado Sub 23 mexicano.

El 'Chima' Ruiz hará rotaciones para este partido, luego del sorpresivo empate ante Orlando City a media semana, los Tigres buscarán superar ese momento amargo ahora en la liga. Para este juego, además de Lainez otros jugadores apuntan a formar parte del cuadro titular como Diego Reyes y Sebastián Córdova que trabajaron con el equipo titular en la última práctica previo al encuentro de esta noche en el Universitario.

¿A qué hora y donde ver en vivo Tigres vs América?

Tigres recibe al América en duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX este sábado 11 de marzo a las 21:05 horas tiempo del centro de México (20:05 horas, tiempo del pacífico). Este juego se realizará en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y contará con varias opciones de transmisión. A través de la señal de televisión abierta de Televisa por canal 5 y en televisión de paga por TUDN y Afizzionados, así como en la plataforma de streaming de VIX+.

