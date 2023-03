Rayadas vs Pachuca EN VIVO: Horario y dónde ver el partido de la jornada 9 de la Liga MX Femenil

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Las Rayadas reciben a Pachuca Femenil en el marco de la jornada 9 de la Liga MX Femenil en uno de los juegos más atractivos de esta fecha en la categoría debido al buen torneo que ambas escuadras han tenido. Por una parte, las locales pondrán a prueba su invicto y su paso perfecto ante uno de los mejores equipos de la liga que ya sorprendió a un cuadro regio en este certamen.

Una victoria mantendría a las Rayadas en el liderato del certamen por lo que son varios aspectos en juego para las dirigidas por Eva Espejo que vienen de disputar un amistoso internacional ante North Carolina por lo que habrá que ver como se encuentran en el aspecto físico para este juego. Las Tuzas querrán escalar lugares, actualmente son cuartas de la clasificación con 18 puntos producto de ocho triunfos y dos derrotas.

Créditos: Twitter @Rayadas

A este partido llegan luego de una derrota ante América en un partido de cinco goles donde al final fueron las azulcremas quienes se impusieron en un gran juego. “Tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que nos toca y se nos pide para poder regresar con los tres puntos de nuestra visita a Monterrey”, comentó la mediocampista del cuadro hidalguense Karla Nieto, respecto al partido de esta noche en una conferencia de prensa previa.

Rayadas vs Pachuca Femenil, hora y dónde ver en vivo

Rayadas recibirá esta noche a Pachuca Femenil en duelo correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX Femenil que se realizará este lunes 13 de marzo a las 21:05 horas tiempo del centro de México (20:05 horas, tiempo del pacífico). Este juego se realizará en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de pago de FOX Sports.

Alineaciones probables para este encuentro serían las siguientes: Rayadas. C. Lozoya; R. Bernal, K. Bernal, A. Calderón, M. Cadena, C. Grimmona; D. Evangelista, Y. Franco, D. García; C. Burkenroad, C. Ihezuo. DT. E. Espejo. Pachuca Femenil. R. Masciarelli; S. Cortés, Y. Madrid, J. Jennings, K. Díaz; K. Nieto, M. Ocampo, L. Ángeles; C. Corral, J. Hermoso, A. Soto. DT. J. Cacho.

