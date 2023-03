Tras salida de San Francisco 49ers, Jimmy Garoppolo ya encontró un nuevo equipo en la NFL

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- El quarterback Jimmy Garoppolo no pudo terminar satisfactoriamente la temporada pasada por una lesión, pero su recuperación no garantizó su permanencia en el equipo de San Francisco 49ers que al final de la temporada conoció que ya no podrían contar más con su jugador por lo que esa posición iba a quedar en manos de Purdy, quien sustituyó bien a 'Jimmy G' durante su ausencia.

De pronto Garoppolo se posicionó como uno de los mariscales más atractivos para los equipos que buscaban cumplir esa posición en esta temporada y finalmente ya consiguió un nuevo equipo. Según información de Dianna Russini y Adam Schefter de ESPN, el jugador llegó a un acuerdo con Las Vegas Raiders para quienes jugará a partir de la temporada 2023 por un acuerdo de tres años y 67.5 millones de dólares, incluyendo 34 millones garantizados.

Créditos: NFL

Así Garoppolo pone fin a cinco temporadas con San Francisco a donde llegó desde los New England Patriots y se ganó la titularidad después de que el quarterback titular en ese momento se lesionara. Después pasó buenos años con el equipo donde lanzó para 13 mil 599 yardas con 82 touchdowns y 42 intercepciones y llegó al Super Bowl LIV. Sus lesiones fueron también una constante y por este motivo se perdió cerca de 30 partidos.

Derek Carr es presentado con los Saints

Derek Carr, quien fue cortado por Las Vegas Raiders, fue presentado oficialmente como nuevo jugador de los New Orleans Saints en un acuerdo de cuatro años y 150 millones de dólares. En su presentación como nuevo jugador del equipo, advirtió que no llegará a apoderarse de nada y se mostró comprometido a sumar con su nueva escuadra que buscará llegar al Super Bowl la próxima temporada.

"No voy a venir aquí para tratar de apoderarme de nada", dijo Carr. "Voy a ser yo mismo y voy a llamar lo que quiero llamar. Voy a alentar lo que creo que debería alentarse, pero estoy aquí para hacer esto con Cam (Jordan), DeMario (Davis), Tyrann (Mathieu), Taysom (Hill), Alvin (Kamara) y Mike (Thomas)", dijo el quarterback en su presentación oficial con Saints, que además agradeció al entrenador en jefe Dennis Allen, su entrenador el año en que fue seleccionado en el draft.

"Lo que siento por este hombre, espero que yo sentado aquí les diga lo que pienso sobre él. Me confió las llaves de una organización. Sin embargo, apenas estamos comenzando. Todo eso está en el pasado", expresó Carr quien tampoco se olvidó de Raiders."No sería yo si no les diera las gracias... Pasé nueve grandes años allí. Muchos buenos recuerdos", mencionó en su presentación.

Fuente: Tribuna, ESPN, Marca