Alejandro Zendejas explica los motivos por los que representará a los Estados Unidos y no a México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futbolista del Club América, Alejandro Zendejas, ya se decidió por representar definitivamente a Estados Unidos a nivel de selecciones nacionales cerrando así la posibilidad de jugar por México, así lo informó el propio jugador a través de un comunicado en sus redes sociales en el que explica los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión tras haber representado a ambas escuadras en selecciones menores y juegos amistosos.

Zendejas asistió a un campamento de preparación con al selección mayor de Estados Unidos a principios de año y jugó un partido amistoso en el que dejó maravillado a su entrenador y agradó a los directivos estadounidenses, mientras que Diego Cocca informó también que lo tenía en cuenta ante un eventual llamado, pero que primero tendría que decidir sobre que equipo representar definitivamente, lo cual ya sucedió.

Créditos: Twitter @USMNT

El jugador del América, primero agradeció a ambos países por las oportunidades que le dieron a él y a su familia y finalmente anunció su decisión de representar a Estados Unidos a nivel de selecciones nacionales, equipo con el que se sintió más identificado por lo que es un hecho que aparecerá en la próxima convocatoria de la selección de las barras y las estrellas para los compromisos de Nations League que tienen en puerta.

“Estoy muy orgulloso de ser mexico-americano. Los valores de ambas culturas me han hecho la persona que soy hoy y he tenido el privilegio de vivir en ambos países. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que Estados Unidos y México nos han brindado a mí y a mi familia. Tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil y yo creo que debes seguir a tu corazón, el mío me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos”, explicó Zendejas.

“Estoy emocionado por este siguiente capitulo y por trabajar para ganarme un lugar con el USMNT. Gracias a todos por su increíble apoyo”, agregó el ahora seleccionado estadounidense. Al tiempo en que anunció su decisión, la cuenta de Twitter del equipo mayor norteamericano le dio la bienvenida al futbolista quien definitivamente se quedará a jugar con ellos y se hará oficial una vez debute en los próximos partidos oficiales.

Alejandro Zendejas jugó desde la categoría Sub 15 con Estados Unidos, después formó parte de la Sub 17 e incluso los representó en un Mundial de esa categoría, fue tomado en cuenta para jugar con la selección Sub 20 y después comenzó a ser llamado por México, primero en la categoría Sub 23 donde disputó dos partidos y anotó un gol y después jugó con la selección mayor en dos partidos amistosos. Finalmente esta año también jugó con la selección mayor estadounidense en un partido amistoso.

Fuente: Tribuna