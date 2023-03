Cruz Azul casi le da las gracias a uno de sus futbolistas, pero decidió dejarlo por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue uno de los refuerzos extranjeros del Clausura 2022 para el Cruz Azul al que llegó con un buen cartel, pero sus números no fueron los mejores y en el mercado de fichajes del invierno pasado estuvo a punto de sacarlo del equipo, pero finalmente decidieron dejarlo, ahora el delantero Iván Morales espera contribuir con 'La Máquina' para que obtenga buenos resultados en este torneo donde recientemente cambiaron de técnico.

El atacante chileno aceptó que la directiva le avisó que estuvo a punto de salir, pero al final de cuentas confiaron en él y ese fue el motivo por el que permaneció para este torneo Clausura 2023. Ahora el delantero quiere responder a esa confianza con goles, mismos que no han llegado en este certamen. “La directiva ha sido clara conmigo, estuve por salir del club pero se me dio la confianza y estoy peleando aquí.

"Después queremos clasificar a liguilla, estoy trabajando al cien y a seguir para ganarme una oportunidad. Yo no estoy pensando si tengo contrato o si tendré una oportunidad más, sólo estoy pensando en trabajar al cien. Me han tocado momentos difíciles, sino también en lo personal y en lo familiar. Estoy pensando en hacer las cosas bien y seguir haciendo goles como lo hacía antes”, reveló Iván Morales en conferencia de prensa.

“Este año no se ha dado la oportunidad de demostrar lo que soy, y espero demostrarle lo que viene. Obviamente una ansiedad de no competir, uno como delantero quiere que vaya dentro, estoy trabajando mentalmente y cuando me toque aprovechar la oportunidad, espero que los minutos, la pelota entre y que ya no pare, que sea una costumbre”, agregó Morales que busca ganarse un lugar con Ricardo Ferretti.

En este certamen, Morales suma cinco partidos jugados, en los que apenas acumula 96 minutos y suma una tarjeta amarilla. Desde que llegó a Cruz Azul para el Clausura 2022 los números no lo han acompañado, pues apenas lleva un gol que anotó en el Apertura 2022 tras ocho partidos disputados en la fase regular. Este año compite en el ataque con Michel Estrada, Ramiro Carrera o Gonzalo Carneiro.

¿Cuándo juega Cruz Azul otra vez?

Cruz Azul recibirá al Atlético de San Luis en duelo correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX este sábado 18 de marzo a las 17:00 horas tiempo del centro de México (16:00 horas, tiempo del pacífico). Este juego se realizará en el Estadio Azteca y contará con solo una opción de transmisión a través de la plataforma de streaming de pago de VIX+.

