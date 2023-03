México vs Gran Bretaña: Hora y dónde ver EN VIVO a la novena mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana de Beisbol busca una nueva victoria en el que será su tercer partido en el Clásico Mundial de Beisbol, motivados tras vencer de forma contundente a Estados Unidos ahora se medirán a la Gran Bretaña, una de las selecciones debutantes en este torneo, pero que ya dio una sorpresa por lo que los mexicanos no deberán confiarse en este partido que de ganar sería un paso muy importante en sus aspiraciones de clasificar.

La Gran Bretaña viene con una marca de 1-1, luego de caer en su primer juego, pero también viene confiado luego de sorprender a Colombia, equipo que ya venció a la novena mexicana en su debut. Ante esto México no se confiará, aseguró el manager Benjamín Gil, quien en la previa del evento advirtió que pueden ser capaces de ponerlos en apuros luego de lo que hicieron en sus juegos ante Canadá y Estados Unidos.

“Por supuesto que Gran Bretaña, como se dice, no puede ser considerado el equipo underdog (no favorito) del grupo. Lo vimos con Estados Unidos cómo fueron capaces de crear buenas ofensivas y luego le anotaron a Canadá ocho veces", declaró Gil quien pese al gran momento anímico que viven tras ganar a la novena estadounidense dijo que no se confiarán en los dos últimos juegos del torneo en el que pueden seguir adelante.

"Esta victoria (frente a Estados Unidos el domingo) nos da la oportunidad ahora de pensar en avanzar a Miami. Claro, no vamos a menospreciar ni a Gran Bretaña y mucho menos a Canadá", dijo el manager mexicano que espera que su equipo sea uno de los clasificados en el Grupo C del certamen que a estas alturas ya cuenta con sus primeros cuatro invitados de quienes disputaron su primera ronda en Asia.

Créditos: Twitter @MexicoBeis

Actualmente, el Grupo C tiene como líder a Estados Unidos (2-1), seguido de Canadá (1-1) que disputa esta tarde su juego con Colombia (1-1), selección que es tercer lugar y en cuarto puesto aparece México (1-1), mientras que en el último puesto está Gran Bretaña (1-2). El pitcher que subirá a la lomita por México será Taijuan Walker de los Philadelphia Phillies, quien buscará evitar el daño de la novena británica que tendrá en Joseph King a su lanzador de esta noche.

¿A qué hora y donde ver en vivo México vs Gran Bretaña?

México se enfrenta a Gran Bretaña en las próximas horas de este martes 14 de marzo en el que será su tercer partido en el Clásico Mundial de Beisbol. El juego está pactado para comenzar a las 20:00 horas tiempo del centro de México (19:00 horas, tiempo del pacífico). Este encuentro se realizará en el Chase Field de Phoenix, Arizona en Estados Unidos y contará con la opción de transmisión a través de la señal de televisión abierta de Imagen Televisión que lo pasará a través del canal 3.4.

Fuente. Tribuna