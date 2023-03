Pep Guardiola elogia a Raúl Jiménez y destaca el inicio de la carrera como DT de Rafael Márquez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció al delantero mexicano Raúl Jiménez a quien consideró un "fantástico goleador" y lamentó aquel incidente en el juego contra el Arsenal que le costó un largo periodo de inactividad, mismo que dijo también haber sufrido. En tanto que destacó las condiciones que lo llevaron a destacar varias temporadas con el Wolverhampton en la Premier League.

"Tuvo la desgracia del incidente en su cabeza, donde le paró durante un tiempo. Pero es un goleador fantástico, antes de eso es un jugador aéreo, goleador, ha hecho buenas temporadas en Wolves. Todos sufrimos con el encontronazo que tuvo en el campo de Arsenal, donde estuvo tiempo fuera. Ojalá siga dando buenos momentos", dijo Guardiola en una entrevista con Paramount Plus donde habló de temas relacionados con el futbol mexicano.

Te podría interesar Deportes Raúl Jiménez ayuda a la victoria del Wolverhampton ante el Tottenham en la Premier League

Pep sobre Rafa Márquez: "Empezamos de la misma manera"

Guardiola dirigió a Rafael Márquez en el Barcelona y ahora que el mexicano se encuentra dando sus primeros pasos como entrenador, Pep destacó que no es algo inesperado, pues desde jugador ya había demostrado su inteligencia, además de que recordó que está tomando un camino muy similar al que él transitó en los inicios de su carrera como entrenador con el segundo equipo del Barcelona.

"Tarde o temprano (tenía que suceder). Era un jugador muy inteligente, un fantástico jugador, inteligentísimo en muchas cosas. Si le ha picado el gusanillo, la pasión de entrenar... Sé que está entrenando en el segundo equipo de Barcelona, donde yo empecé, empezamos de la misma manera. Ojalá tenga muchos éxitos porque se lo merece", dijo el estratega español en la entrevista en la que por otra parte destacó su paso en el futbol mexicano.

Créditos: Barcelona B

Guardiola llegó a México para jugar con Dorados de Sinaloa, ya en la última etapa de su carrera y donde reconoció que fue un tiempo que le dejó gran recuerdo. "Lo pasamos de rechupete, me trataron maravillosamente bien en Sinaloa. Lo mejor fue los amigos del estadio, era muy pequeño, pero muy cálido, el amor que tiene la gente en México a su futbol y lo bien que se juega. Tengo muy buenos recuerdos, quedamos octavos.

"Luego estos inventos de ustedes del porcentaje...una cosa que no voy a entender. No entiendo como se protege tanto a los equipos más poderosos, pero hicimos un año muy bueno y nos lo pasamos muy bien. Fue una época fantástica, conocí otra realidad, entrenado por Juan Lillo, uno de los mejores entrenadores que he tenido. Tuve una gran experiencia de jugar en la altura que yo no lo había vivido cuando fuimos al DF... tengo un gran recuerdo del futbol mexicano", mencionó.

Fuente: Tribuna