Aaron Rodgers anuncia su deseo de jugar con New York Jets y señala a su sucesor en Green Bay

Ciudad de México.- El quarterback Aaron Rodgers ya tomó una decisión sobre su futuro en la National Football League (NFL) en donde pretende seguir activo, pero no será para los Green Bay Packers, sino que será para los New York Jets que encontraron al jugador que estaba buscando. Así lo anunció el propio mariscal de campo a través de una intervención en un podcast donde agregó más detalles sobre su esta importante decisión para él.

Rodgers participó en el podcast The Pat McAfee Show donde dejó en claro su intención de participar en el equipo neoyorquino. "Desde el viernes, dejé en claro que mi intención era jugar, y mi intención era jugar para los New York Jets", mencionó durante su intervención en la emisión donde también aclaró que esto no es un hecho todavía, pues todavía esta bajo contrato con Green Bay y aún no es agente libre.

"Hasta que no ocurra ese canje, seguimos en este paso", aclaró Rodgers quien saldrá en paz de los Packers. "No hay malicia, no hay amargura hacia los Packers". Sobre los motivos por los que cree que Jets es un buen equipo para él, reconoció que la presencia de Nathaniel Hackett como coach es una de ellas. "Hay muchas razones por las que los Jets son atractivos. Hay un coach que ha significado para mí tanto como cualquiera otro que haya tenido", dijo.

En un mensaje para los fanáticos de los Packers, Rodgers tuvo una breve, pero emotiva despedida para quienes lo apoyaron por varios años. "Pude ser el quarterback titular de los Packers por 15 años... así que los amo. Estoy tan triste como ustedes, pero nos volveremos a encontrar", dijo el quarterback. Ahora queda la duda sobre quien ocupará su lugar en el equipo y también dio su opinión sobre ello.

La responsabilidad de los controles ofensivos para Green Bay recaerá en Jordan Love, seleccionado en primera ronda por el equipo en el que ha sido suplente los últimos tres años y a quien Rodgers consideró como un buen reemplazo. "Jordan Love será un gran jugador. Es un chico grandioso", dijo sobre el jugador que podría sucederlo en el campo. Los Packers aún no han anunciado si irán por un mariscal ante la salida de Aaron.

Gilmore llegaría a Dallas

Stephon Gilmore, de los Indianapolis Colts, ya habría llegado a un acuerdo con los Dallas Cowboys, según reportaron fuentes a ESPN. Los detalles del acuerdo no fueron revelados, pero el esquinero tiene un salario actualmente de 7.9 millones de dólares. Por otra parte, el defensivo Leighton Vander Esch seguirá en el equipo de la estrella solitaria tras un acuerdo de 11 millones de dólares.

