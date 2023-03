Clásico Mundial: AMLO, desvelado pero feliz por triunfo de la Selección de México sobre Gran Bretaña

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confesó llegar 'desvelado', por ver el partido de México contra Gran Bretaña en el Clásico Mundial de beisbol, torneo que se realiza en Estados Unidos (EU). Debido a que la novena mexicana triunfó sobre la inglesa, el mandatario envió un mensaje de felicitación.

A la 'mañanera' de este miércoles 15 de marzo del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano llegó con evidente alegría debido a que en el juego de la Selección de México contra Gran Bretaña en el Clásico Mundial, el cual se vivió en Arizona, EU, el equipo azteca se coronó campeón, lo cual llevaría a un triple empate en el Grupo C. El presidente AMLO envió un mensaje de felicitación a los representantes mexicanos, quienes al mediodía de este miércoles jugarán contra la Selección de Canadá.

México se enfrentará hoy a Canadá en el Clásico Mundial. Foto: Internet

En esta misma intervención, si bien dijo que apoya a México en el partido que se efectuará hoy contra la novena canadiense, invitó a los jugadores de la Selección azteca a no confiarse pese a la buena racha que llevan en su grupo, donde le han ganado al anfitrión, Estados Unidos y ahora a Gran Bretaña, uno de los equipos más fuertes del torneo. El presidente López Obrador les sugirió a los jugadores que "como en todo", tenían que aplicarse en el duelo contra Canadá.

Que tengan en cuenta que 'esto no se acaba hasta que se acaba' y no hay que confiarse, hay que aplicarse a fondo como en todo, échale ganas, no se puede hacer nada sin ganas [...] Babe Ruth decía que no se pueden vencer a quien no sabe rendirse, dos máximas del béisbol", comentó el jefe del Estado mexicano.