México vs Canadá EN VIVO: Hora y dónde ver a la novena mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- Luego de su apretado triunfo la noche de ayer, la Selección Mexicana de Beisbol va ahora por el pase a la siguiente ronda ante Canadá, ambos tienen la misma marca de 2-1 y se encuentran entre los líderes del Grupo C, por lo que el ganador de este juego sería uno de los que avancen, pues Estados Unidos tiene en sus manos el pase ante Colombia, lo que obliga a la novena mexicana a ir a buscar la victoria.

Benjamín Gil, manager de México, reconoce la importancia de que se gane este partido debido a que pone la clasificación en juego, un escenario que ya tenía estimado en su intención de avanzar. “Hoy es otro juego que se tiene que ganar. En cuanto a eso, el sistema es justo. Yo había visualizado que ganar tres partidos te da el pase. Han sido tres tremendos juegos. Canadá es el rival que tenemos enfrente. Nosotros estamos pensando en ganar”, expresó en la previa del juego.

Créditos: Twitter @MexicoBeis

Para esta tarde ya está elegido el abridor mexicano y será José Urquidy el encargado de subir a la lomita y a quien Gil consideró con la suficiente experiencia para poder encarar este importante partido por su experiencia en las Grandes Ligas donde incluso ha lanzado en Serie Mundial. Además también reveló el line up que utilizará y que será el mismo que inicio ante Estados Unidos el domingo, a excepción del pitcher.

“El line up es idéntico al que tuvimos contra Estados Unidos, con excepción de Urquidy en la loma. Urquidy ha lanzado en Serie Mundial. Es una gran opción para lanzar en este juego de esta magnitud porque lo ha realizado en ocasiones anteriores”, declaró el manager mexicano sobre su decisión de colocar al pitcher de Astros. Por otra parte ocurrió algo que podría darle cierta ventaja al equipo mexicano y es que Freddie Freeman, la estrella del equipo de la hoja de maple se lesionó en su último partido.

Al final de su juego de ayer el equipo canadiense informó a los reporteros que Freeman tuvo rigidez en su músculo isquiotibial y que lucía complicado que estuviera hoy. Benjamín Gil lamentó la ausencia del pelotero, pero aceptó que si representa cierta ventaja su ausencia. “Lamentable para el torneo que una gran estrella (Freeman) no participe, en lo particular no estamos contentos de que se lastimó, pero sí es menos complicado no enfrentar un bat de su calidad”, dijo.

¿A qué hora y donde ver en vivo México vs Canadá?

México se enfrenta a Canadá este miércoles 15 de marzo en un juego crucial por su clasificación en el Clásico Mundial de Beisbol. El juego está pactado para comenzar a las 13:00 horas tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo del pacífico). Este encuentro se realizará en el Chase Field de Phoenix, Arizona en Estados Unidos y contará con la opción de transmisión a través de la señal de televisión abierta de Imagen Televisión que lo pasará a través del canal 3.1.

Fuente: Tribuna