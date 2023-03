Orlando City vs Tigres: ¿A qué hora y dónde ver la vuelta de Octavos de Final de la Concachampions?

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Después de un sorpresivo empate en Nuevo León, los Tigres buscarán el pase a la siguiente fase esta noche en su visita al Orlando City SC en el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf en un partido donde Marco Antonio 'Chima' Ruiz podría poner en riesgo su permanencia en la dirección técnica del equipo si no logra un buen resultado, aunque confía en lograrlo.

“Me afianzo en las realidades, no me gusta suponer y la realidad es que vamos en tercer lugar en Liga y Concachampions con posibilidades de avanzar. Estamos vivos y no me queda más que confiar en los jugadores y en el plan de juego”, expresó el timonel, quien por otra parte habló sobre la ausencia del delantero francés André-Pierre Gignac, quien no viajó con el plantel felino a Estados Unidos.

Créditos: Twitter @OrlandoCitySC

El delantero francés no estará presente debido a las restricciones que mantienen las autoridades de ese país respecto a los viajeros internacionales que no están vacunados contra el Coronavius, situación en la que se encuentra el futbolista europeo. "Es una decisión personal la cual respetamos mucho, nos hubiera gustado contar con él, pero la realidad es que no lo tendremos, la gente de acá también es capaz y estamos conscientes de eso", declaró el 'Chima' en la previa del partido de esta tarde.

por su parte, Óscar Pareja, técnico del Orlando City SC destacó la importancia de poder avanzar y eliminar al equipo mexicano. “Avanzar en la serie sería una nota importante para el club, la Liga, no es un secreto de toda la importancia que tiene el club Tigres, pero ya fuimos la semana pasada y mostramos que estamos compitiendo y la serie viene con un tono distinto, estamos felices y ojalá podamos dictar ese tono y poner a la Liga en sentimiento de orgullo”, expresó en la previa.

Las alineaciones probables que presenten los dos clubes para este partido podrían ser las siguientes: Tigres. N. Guzmán; J. Angulo, Samir, I. Lichnovsky, J. Aquino; L. Quiñones, J. Vigón, R. Carioca, F. Gorriarán; D. Lainez, N. Ibáñez. DT. M. Ruiz. Orlando City SC. P. Gallese, M. Haliday, R. Schlegel, R. Jansson, L. Petrasso, M. Pereyra, C. Araujo, F. Torres, M. Ojeda, L. Angulo, R. Enrique. DT. O. Pareja.

Horario y dónde ver en vivo el Orlando City vs Tigres

Tigres visita a Orlando City este miércoles 15 de marzo en partido correspondiente a la vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf, en duelo pactado a las 18:00 horas tiempo del centro de México (17:00 horas, tiempo del pacífico). El marcador global se encuentra empatado 0-0 y este juego se realizará en el Estadio Exploria y contará con una opción de transmisión en cadena de paga a través del canal FOX Sports.

