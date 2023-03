Chivas vs América: Oribe Peralta revela a qué equipo le va y su pronóstico para el Clásico Nacional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Oribe Peralta fue uno de esos jugadores que durante su carrera futbolística jugó en Chivas y América, equipos antagonistas del futbol mexicano y por lo que dio mucho de qué hablar sobre todo para los aficionados que mantienen ese romanticismo en este deporte, pero finalmente vistió la camiseta de ambos equipos, en Guadalajara en dos etapas y en los azulcremas en su mejor momento.

Ahora que se acerca una nueva edición del Clásico Nacional, el exfutbolista mexicano lanzó su pronóstico para este partido, una decisión en la que se basó en el momento y la necesidad de cada equipo buscando dar una opinión objetiva al respecto, por lo que finalmente se decantó por el América como el posible ganador de este encuentro que se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara.

"Va a ser un partido atractivo, donde para mi gusto América necesita más los tres puntos y conforme a lo realizado en el partido pasado contra Tigres, creo que va a seguir por ese mismo tenor", dijo Peralta en entrevista con W Radio en donde finalmente se decantó por el equipo azulcrema. "Aún falta muchísimo y aparte sabemos que realmente no importa mucho como te desempeñes a lo largo del torneo.

"Si no estas bien en los partidos importantes que son los de la Liguilla, no sirve de mucho todo lo que hayas hecho antes. ¿Mi pronóstico para el fin de semana? Gana América", expresó el exjugador quien ante la duda que persiste sobre cual de los equipos es su favorito, reconoció a quién le va ahora y no es ninguno de los dos clubes más populares del futbol mexicano, sino uno de los equipos en los que pasó su mejor momento: Santos.

"La gente es la que tiene que dar una idea de quién quiere que gane. Yo dije que desde que me retiré volví a ser aficionado y me volví aficionado de Santos Laguna. Son los partidos que más sigo", expresó en la misma entrevista el exdelantero, quien en días recientes también fue criticado por su decisión de haber jugado en Chivas y América, por la leyenda del equipo americanista Carlos Reinoso.

"Oribe, la peor cagada que pudiste haber hecho fue haberte ido a Chivas", dijo el exjugador en una dinámica en redes sociales donde recordó cómo eran estos partidos en sus tiempos. "En mis tiempos jugar contra Chivas era un odio natural. Tenían a Alberto Guerra, uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, en Chivas, pero uno entraba con esas ganas de querer ganarles", declaró.

