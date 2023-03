Con sorpresa incluida, quedan definidos los 8 clasificados a Cuartos de Final en Europa League

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una intensa jornada, quedaron definidos los ocho equipos que avanzan a los Cuartos de Final de la Europa League y en donde hubo al menos un par de sorpresas. En Inglaterra, el Sporting de Lisboa de Portugal se impuso en penaltis 3-5 al Arsenal en un emocionante partido que se fue al alargue tras el empate global 3-3 y que el equipo portugués supo resolver muy bien en la tanda definitiva.

Granit Xhaka había adelantado al Arsenal al 19', pero Pedro Goncalves anotó el gol del empate que les dio el 1-1 en el partido y el 3-3 en el global, por lo que tras no haber ya desempate por gol de visitante, se fueron a los tiempos extras donde los lusos se quedaron con un hombre menso por unos minutos al final, luego de la expulsión de Manuel Ugarte, pero el empate prevaleció y se fueron a penaltis.

Ahí todos los jugadores del Sporting de Lisboa acertaron sus remates y solo Gabriel Martinelli falló por el Arsenal para que los portugueses se quedaran con la victoria y el pase. En otro duelo que puede considerarse una sorpresa, el Union Saint Gilloise venció 3-0 al Union Berlin de la Bundesliga por lo que con el global de 6-3 avanzaron a la siguiente instancia. Tema, Amani y Lapoussin fueron los autores de lo goles de la victoria.

Bayer Leverkusen superó al Ferencvaros húngaro y la Roma empató a la Real Sociedad para asegurar su pase con la ventaja que obtuvo en la ida. Los jugadores mexicanos que siguen en competencia en este torneo son Santiago Giménez con el Feyenoord y Jesús Corona con el Sevilla, aunque no se sabe si jugará en la próxima ronda del certamen, pues viene de una lesión importante y todavía podría no ser utilizado.

¿Cómo será el sorteo de la Europa League?

Los ocho equipos clasificaron finalmente son el Feyenoord de Países Bajos, la Juventus de Italia, el Bayer Leverkusen de Alemania, el Manchester United de inglaterra, la Roma de Italia, el Sevilla de España, el Sporting de Lisboa de Portugal y el Union Saint Gilloise de Bélgica. Estos equipos serán sorteados para los Cuartos de Final en la ceremonia que se realziará mañana viernes 17 de marzo.

Los partidos de ida de cuartos de final están programados para el 13 de abril y los de vuelta para el 20 de abril. También quedarán determinadas las llaves para las Semifinales en las que la ida se jugará el 11 de mayo y la vuelta el 18 de mayo. Mientras que la final será el 31 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

