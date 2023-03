Randy Arozarena: La figura de la Selección Mexicana de Beisbol al que AMLO ayudó para su nacionalización

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Randy Arozarena se ha erigido como uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana que busca hacer historia en el Clásico Mundial de Beisbol, torneo donde el bateador cubano-mexicano ha destacado sobre todo en los juegos contra Estados Unidos y Canadá donde además impuso un nuevo récord de carreras producidas en el torneo para un pelotero mexicano superando las ocho de Cantú.

Pero el nacido en Pinar del Río, Cuba, hasta hace dos años todavía batallaba para obtener su nacionalidad mexicana por naturalización. Fue entonces que a través de un video solicitó el apoyo de sus seguidores para enviar un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que le ayudara en el trámite y así poder representar a México en el Clásico Mundial donde ahora está destacando.

"Le voy a pedir un favor a todos mis seguidores. Mándenle un mensaje al presidente que me de la nacionalidad, que me haga ese favor para representar a México en el Clásico Mundial eso es lo único que quiero", dijo entonces el pelotero, quien recibió respuesta del presidente quien intervino para apoyarlo con los trámites necesarios en la medida de lo legalmente posible y finalmente se consiguió.

“Le vamos a pedir a Francisco Garduño, director de Migración, que entre en comunicación con él y lo vea. A mí que me gusta el beisbol, tenía mucho tiempo que no veía a un bateador tan efectivo como Arozarena. Tenemos que ver, legalmente, si es posible que se le otorgue la nacionalidad. No quiero que vayan a decir que no lo tomamos en cuenta”, dijo AMLO en una conferencia donde se tocó el tema del beisbolista.

Ahora tras sus actuaciones, el presidente de México reconoció el aporte del mexicano. “El otro que lució mucho fue Arozarena. Él estuvo en México y nos dijo que, si se nacionalizaba, iba a jugar con el equipo de México. Está cumpliendo porque sí le dimos la nacionalidad el año pasado y está ahí. Aplicadísimo, es muy buen bateador y produjo también. Bateó un doblete”, elogió el presidente mexicano en su tradicional conferencia matutina.

Tras debutar en el beisbol cubano, Randy Arozarena llegó México en el 2016 y desde entonces participó en las ligas profesionales mexicanas. Primero llegó a Mérida con los Leones, después paso a los Toros de Tijuana en la LMB y más tarde a la LMP con los Mayos de Navojoa donde comenzó su tradición de salir a calentar con botas y que mantiene como cábala de buena suerte. Actualmente juega en la MLB con los Tampa Bay Rays con quienes ya jugó una Serie Mundial.

