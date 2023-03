Verstappen llega a Arabia Saudita con un virus estomacal, ¿qué pasa si no puede correr el domingo?

Comparta este artículo

Jeddah, Arabia Saudita.- El piloto principal de Red Bull, Max Verstappen, llegó un poco tarde a Arabia Saudita y no estuvo presente en la conferencia de prensa previa al Gran Premio debido a que padeció un virus estomacal y por lo tanto recibió el permiso de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para ausentarse, según informó la escudería austríaca a través de sus cuentas de redes sociales.

"Max ha estado sufriendo de una enfermedad estomacal en los últimos días y, con el consentimiento de la FIA, no estará presente en la pista hoy. Siéntete mejor, Max", escribió en un post Red Bull, mismo que replicó el campeón del mundo en donde explicó que ya se siente mejor, aunque descartó su participación al menos para la que será la primera práctica previo al Gran Premio de Arabia Saudita y que será este viernes.

"Me siento bien de nuevo, después de no estar en forma durante unos días debido a un virus estomacal. Por lo tanto, lamentablemente tuve que posponer mi vuelo por un día, por lo que no estaré en la pista hasta el viernes. ¡Nos vemos en Jeddah!", escribió por su parte el piloto de Países Bajos. De momento su participación no estaría en riesgo, aunque comenzó a surgir la duda sobre la posibilidad de que no pueda correr el domingo.

En el escenario en el que Verstappen no pudiera saltar a la pista su lugar sería ocupado por el piloto de reserva de la escudería Daniel Ricciardo, quien se sumó a la escudería para esta nueva temporada. Aunque la presencia de Max, ganador del primer Gran Premio del año, se mantiene en pie e incluso ya participó en una actividad de Red Bull manejando en un circuito virtual para conocer las calles donde se realizará al carrera.

¿Cuándo es el Gran Premio de Arabia Saudita?

El Gran Premio de Arabia Saudita será el segundo GP de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y se correrá el próximo domingo 19 de marzo en el circuito de Jeddah Corniche en el país asiático. La carrera está pactada para las 11:00 horas, tiempo del centro de México (10:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports Premium.

Cristiano Ronaldo podría asistir

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, quien actualmente juega en la Saudí Pro League con el Al Nassr, podría ser uno de los invitados especiales para el Gran Premio de la Fórmula 1 que se correrá en Arabia Saudita. Según informó el diario británico The Sun hace unos días, el futbolista estaría obligado, bajo contrato, a formar parte de la competencia como parte de su labor de embajador del deporte del país de medio oriente.

Fuente: Tribuna, ESPN, The Sun