VIDEO: Lanzador de Puerto Rico se lesiona en el festejo y es baja para el partido contra México

Miami, Estados Unidos.- Puerto Rico logró la hazaña de vencer a la República Dominicana, considerada por los expertos la selección favorita para ganar el Clásico Mundial de Beisbol, pero al final fue un triunfo agridulce ya que perdió a Edwin Díaz, uno de sus mejores hombres en el montículo, quien se lesionó de forma insólita durante la celebración de los jugadores al finalizar el encuentro en el que se impusieron por 5-2.

Edwin Díaz fue el encargado de cerrar la contienda la noche de ayer y tras consumarse la victoria, todos los peloteros boricuas saltaron al campo para celebrar. Un grupo comenzó a saltar alegremente sobre el montículo, entre los que se encontraba el lanzador, cuando en un momento repentino se observó al pelotero tendido sobre el campo ante los rostros de asombro de sus compañeros con los que minutos antes estaba celebrando.

De pronto los rostros de los demás jugadores comenzaron a descomponerse e imperó la tristeza en un momento que debía ser de total felicidad. Apoyado por los coaches, Díaz fue levantado para salir del campo rumbo a los vestidores y al final fue sacado del estadio en silla de ruedas, lo que anticipaba una lesión probablemente más grave de lo que se suponía. Más tarde, su equipo en la Major League baseball (MLB), los New York Mets, dieron cuenta de la gravedad de la lesión.

El equipo informó que su jugador sufrió una lesión en la rodilla derecha por lo que será sometido a resonancias magnéticas este jueves para determinar con más exactitud qué es lo que le pasó. El manager de Puerto Rico, Yadier Molina, no daba crédito de lo que estaba pasando y se dijo sorprendido por lo ocurrido, al tiempo que lamentó que el jugador que había hecho un buen trabajo en el torneo ahora se haya lastimado.

“Yo estaba abrazando a nuestros coaches en la cueva. Levantamos la mirada y ahí estaba Edwin postrado. No sabía qué hacer. No sabía cómo responder. Tampoco sabía qué decir. Me sorprendió. Duele ver a alguien que trabaja tan fuerte como Edwin, verlo así postrado. Es algo triste”, expresó el manager en palabras para la agencia de noticias AP. Ahora el equipo puertoriqueño tendrá que enfrentar su partido de Cuartos de Final ante México sin su jugador.

La temporada pasada, Edwin Díaz tuvo un destacado desempeño con los Mets en donde logró 32 rescates, con una efectividad de 1.31 y logró 118 ponches en 62 entradas. Al finalizar se declaró agente libre y más tarde firmó un contrato de 102 millones de dólares y cinco años para seguir en la organización de Nueva York.

Fuente: Tribuna, AP