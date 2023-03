Gilberto 'Zurdo' Ramírez se disculpa, luego de no dar el peso que provocó la cancelación de su pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Gilberto 'Zurdo' Ramírez se disponía para enfrentar al puertorriqueño Gabriel Rosado, pero en la ceremonia de pesaje falló y su pelea que se iba a disputar esta noche quedó cancelada. El encuentro estaba pactado para las 175 libras, pero el mazatleco no cumplió en la bascula, hecho que lo dejó avergonzado y por el que se disculpó a través de una publicación en sus redes sociales.

“Sin excusas, está es la primera y la última vez. Estoy avergonzado y decepcionado de mis acciones y prometo que esto no sucederá de nueva cuenta. Haré los ajustes correctos y estaré pronto de vuelta”, comenzó Ramírez en una publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde agregó que nunca había fallado como profesional, pero esta vez no estaba en su mejor momento por lo que se disculpó con los organizadores y fanáticos.

“Nunca he fallado en dar el peso en mis 45 peleas profesionales. Siempre me he enorgullecido de ser profesional, pero hoy no fue mi mejor momento, con eso dicho, quiero disculparme con todos los fans que me apoyan, Golden Boy Promotions y DZAN por este evento desafortunado. Nunca dejé de intentar ganar peso, cortando hasta el último momento, pero simplemente no podía perder lo suficiente para alcanzar el peso contratado”, agregó.

"Debido a que Gilberto 'Zurdo' Ramírez no dio el peso pactado. 'Zurdo' vs Rosado ha sido cancelada. Estamos decepcionados por fallar a nuestros fanáticos y trabajaremos con Gabriel Rosado para traerlo de vuelta el ring pronto", informó Golden Boy Promotions tras el pesaje, al tiempo que anunciaron la pelea entre Joseph Díaz Jr y Mercito Gesta como el nuevo evento estelar de la cartelera de esta noche en California.

En noviembre pasado, Gilberto Ramírez enfrentó a Dmitry Bivol por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en donde cayó derrotado por tarjetas 118-110, 117-111 y 117-111. Previo a esta pelea había prometido noquear al peleador de Puerto Rico, pero ahora no podrá cumplir su promesa. El día del pesaje estuvo cerca de 12 libras arriba del peso pactado por lo que no hubo forma de no cancelar la pelea.

Fuente: Tribuna, ESPN, Mediotiempo