Randy Arozarena elige jugada con México en el Clásico Mundial de Beisbol como la mejor de su carrera

Ciudad de México.- Una de las figuras de México en el Clásico Mundial de Beisbol es sin duda Randy Arozarena quien con su habilidad ha ayudado a la novena mexicana para alcanzar la mejor presentación en su historia en este certamen. Ha sido tan buena su participación que el propio pelotero eligió una de las jugadas que ha hecho en este torneo como la que considera que ha sido la mejor en su carrera profesional.

El jardinero mexico-cubano no dudó en la atrapada en el partido contra Puerto Rico por los Cuartos de Final como su mejor jugada por todo lo que representó. “Marzo 2023, Clásico Mundial. Creo que la atrapada. Sacar esa ventaja que teníamos nosotros 5-4. Me quedo con la atrapada”, dijo Randy ante los medios de comunicación luego de la destacada victoria sobre los boricuas la noche del viernes.

“Eso fue mejor que cualquier jonrón que haya conectado en las Grandes Ligas. Fue mejor que el jonrón que conecté en la Serie Mundial. Esa atrapada fue la mejor”, precisó Arozarena en palabras para FOX Sports sobre la jugada que ocurrió en la octava entrada donde parecía que la bola se iba a escapar tras un batazo que conectó Puerto Rico, pero que el pelotero hizo un gran esfuerzo para atrapar.

“Si, si, fue un buen batazo de ellos, pero nunca me rendí y estoy trabajando eso... no rendirme a los batazos, y eso me recordó a cuando la bola estaba en el aire poder atrapar esa pelota”, dijo Randy quien destacó la remontada. “Faltaba mucho juego todavía, estábamos creo en la quinta entrada, entonces no podíamos rendirnos en este juego que son muy importantes, hasta el noveno inning no hay nada asegurado”.

Japón será el siguiente rival de México en las Semifinales del Clásico Mundial, equipo sobre el que Arozarena todavía no se animó a opinar, pero aseguró que dará su mejor esfuerzo para ese partido histórico en busca del juego por el título en el certamen. “No sé lo que traigo, no sé, pero sé que voy a traer el 200 por ciento, siempre me voy a entregar en el campo, eso es lo que siempre trae Randy Arozarena”, mencionó.

Será el lunes cuando México se enfrente a Japón en el LoanDepot Park de Miami en Estados Unidos a las 17:00 horas tiempo del centro de México (16:00 horas tiempo del pacífico). En la otra llave todavía falta definir al otro semifinalista y que se enfrentará a Cuba, éste saldrá del ganador en el partido de hoy entre Estados Unidos y Venezuela en un partido interesante por la primera fase que hicieron ambos equipos.

