Zlatan Ibrahimovic anota en la derrota del Milan e impone una nueva marca en la Serie A de Italia

Udine, Italia.- Zlatan Ibrahimovic, viene regresando de una lesión, tiene 41 años, pero nuevamente escribió su nombre en la historia del futbol italiano al imponer una nueva marca. Aunque este hecho le deja un sabor agridulce ya que no pudo evitar la derrota del Milan 3-1 ante el Udinese en juego correspondiente a la jornada 23 de la Serie A, disputado en el Estadio Dacia Arena en un resultado que los está alejando cada vez más de la posibilidad de disputar la Champions League el próximo año.

En el tiempo agregado del primer tiempo, Ibrahimovic, que comenzó como titular, fue el encargado de patear un penalti en favor de los rossoneri y el cual no falló. Este tanto lo convirtió en el goleador más longevo en la historia de la Serie A con 41 años y 166 días, superando así a Alessandro Costacurta que ostentaba el récord con 41 años y 25 días. Más atrás ya quedaron Piola con 40 años y 131 días, Vierchwod con 40 años y 27 días y Francesco Totti con 39 años.

Al finalizar el encuentro, Zlatan se dijo orgulloso de poder seguir alcanzando logros en su carrera futbolística y dijo que seguirá esforzándose para apoyar al equipo. También compartió la emoción de haber ingresado al campo como capitán, aunque lamentó que su tanto no sirviera de mucho para lograr un buen resultado. Al final, Ibrahimovic jugó 76 minutos hasta que fue sustituido por Divock Origi.

“Estoy orgulloso de haber entrado en la historia de este club, que tiene una gran historia. Todavía hay espacio para la emoción en mi vida. Estoy orgulloso de haberme puesto el brazalete de capitán, Bennacer entró en mi habitación y me lo dio. Lamento que el gol no trajera los tres puntos. Habían pasado 14 meses desde que comencé una carrera desde el minuto uno. Si estoy bien puedo jugar, no tengo dudas. Todavía creo en mí mismo", declaró el sueco en palabras citadas por el diario La Reppublica.

Antes del gol de Ibrahimovic, el argentino Roberto Pereyra fue quien abrió el marcador para los locales al minuto nueve y enseguida del empate que había conseguido el Milan, el portugués Beto devolvió la ventaja a su equipo para que se fueran ganando al descanso. Ya en el minuto 70, Kingsley Ehizibue hizo el gol que definió el marcador en favor del Udinese que llegó a 38 puntos y se colocó en el octavo lugar general.

Finalmente Zlatan habló de su futuro y del nivel actual de la liga italiana. "¿Futuro? Si estoy bien, quiero seguir jugando. He sufrido demasiado estos últimos 14 meses y es venganza. Estoy bien en el Milán, a ver qué busca el club. Estoy disponible. Tengo fe en el equipo que lo ha hecho bien hasta ahora y lo volverá a hacer ante el Napoli. Para Italia es muy positivo tener seis equipos clasificados a cuartos de final en las copas de Europa. Esto significa que la liga está creciendo", expresó.

Fuente: Tribuna, La Reppublica