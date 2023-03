Alejandro Zendejas será llamado por la selección de México cuando cumpla con esta condición

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alejandro Zendejas es uno de los jugadores que pueden ser convocados por México o Estados Unidos a donde ya fue llamado para integrar un campamento de preparación y un partido amistoso. En la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana tampoco apareció su nombre, pero Diego Cocca , técnico del 'Tri' ya le comentó qué es lo que necesita para ser considerado.

El jugador del América deberá decidir primero a que selección representar, pero consciente de que será una gran decisión, de momento solo habló con él para que pueda pensarlo y elegir por lo que a México solo le restará esperar. "Hay que entender que son jugadores jóvenes, que tienen que tomar una decisión muy importante y hay que darle su tiempo. Lógicamente dentro de lo tiempos que nosotros podemos manejar.

"Queremos jugadores que estén convencidos y comprometidos. Se lo dejé muy claro, el lo entiende, lo va a analizar y va a tomar una decisión. Estamos esperando su decisión", dijo Cocca en la conferencia de prensa en la que anunció su primera convocatoria. Por otra parte también explicó por qué fueron llamados tantos futbolistas a su primera concentración y el motivo es por los días tan cercanos de competencia y la actividad con la que llegarán los futbolistas.

"Es un lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan", expresó el entrenador que está por debutar en la próxima fecha FIFA. En su primer compromiso enfrentará a Surinam el próximo 23 de marzo en el país caribeño y después regresa a México para jugar contra Jamaica en el Estadio Azteca el 26.

Ambos partidos son correspondientes a la Nations League donde México espera avanzar a la ronda de Cuartos de Final. Avanzar en este torneo ahora tiene mayor relevancia debido a que servirá como proceso de clasificación a la Copa América de 2024 donde participarán cuatro selecciones de Concacaf.

