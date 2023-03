¿Asistirá Messi, tras amenazas? Argentina confirma amistoso en casa contra Panamá

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La Asociación de Futbol de Argentina (AFA) hizo oficial los dos juegos amistosos que el combinado jugará por primera vez desde que se proclamaron campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022. Ambos se disputarán en casa en dos estadios distintos y donde el público podrá ver de nuevo al seleccionado en su propio país. Los rivales confirmados fueron Panamá y Curazao.

El primero de los juegos será el jueves 23 de marzo ante el combinado panameño en el Estadio Monumental que estrenará su aforo para 80 mil espectadores, lo que lo convierte en el estadio de mayor aforo en Sudamérica. Después, el martes 28 se medirá ante el seleccionado de Curazao en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, comenzando así su nueva etapa ya como campeones del mundo.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

Argentina comienza su preparación en vista de la defensa de su campeonato en un nuevo ciclo bajo las órdenes de Lionel Scaloni quien fue renovado hace unos días. Se espera que asistan la mayoría de los jugadores que ganaron el título en Qatar, entre ellos Lionel Messi. Aunque el anuncio de estos encuentros se hace en un momento delicado para el capitán argentino por lo que se desconoce si podría asistir.

El futbolista argentino y actual jugador del Paris Saint Germain fue amenazado en un mensaje, luego de que un negocio perteneciente a la familia de su esposa Antonela Roccuzzo amaneciera baleado. En al nota dejada en el lugar del incidente se leía: "Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar". No se sabe si esto descartaría la posibilidad de ver a Messi en los dos compromisos, pues de momento, el jugador no se ha pronunciado al respecto.

Este incidente ocurrido en Rosario también afectaría las intenciones de Messi de jugar en algún momento de su carrera en el Newells Old Boys, equipo en donde se formó y jugó los primeros años de su carrera antes de viajar a Barcelona en su adolescencia. El contrato del argentino con el PSG termina este verano y todavía no define su futuro que podría estar ahora más cerca del futbol estadounidense.

Fuente: Tribuna, AFA, El Clarín