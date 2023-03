Comité de árbitros revela por qué no se habían pitado penaltis contra el Barcelona en 2 años

Comparta este artículo

Madrid, España.- Tras el escándalo del Barcelona por los pagos que llegan a los 1.4 millones de euros a una empresa propiedad del exárbitro José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) de 1994 a 2018, la institución encargada del arbitraje compareció en conferencia de prensa a través de su presidente Luis Medina Cantalejo.

Parte del periodo antes mencionado en el que estuvo involucrado el exvicepresidente de árbitros corresponde a dos años en los que el Barcelona casi no recibía penaltis en contra, lo que ha levantado sospechas sobre todo por la investigación en curso, por lo que el presidente de la CTA fue cuestionado al respecto y reveló porque había ocurrido así durante ese lapso de tiempo para aclarar cualquier tipo de sospecha.

"Respecto a los penaltis o no penaltis yo no voy a estar enjuiciando. Si no se le pitaron penaltis es porque al juicio de los árbitros no lo habría. En la vida ningún miembro de la CTA ni de la federación me ha hecho la insinuación para que la instrucción fuera hacia un lado u otro de un equipo.", expresó Medina ante los medios de comunicación ante quienes también expresó que son los más interesados en resolver el escándalo en que se han visto envueltos.

"Esto es una cosa suficientemente seria para darle el tratamiento que merece. Hemos estado en silencio pero hemos trabajado para cada día recabar información, que hemos trasladado al departamento de integridad. Se nos ha instado en que diéramos la cara. Hemos mandado dos comunicados, pero parece que no ha convencido a la gente", mencionó el presidente del Comité de Árbitros quien lamenta que se esté criminalizando a los silbantes.

"Esto que está ocurriendo qué tiene que ver con nosotros. Se ha criminalizado. Hay un clima social anti árbitros. Hasta en pre-benjamines se ha dicho que están comprados. No hay ni una prueba que pueda decir que un árbitro del futbol español ha sido deshonesto. El daño ya está hecho y la mancha la tenemos aquí. Lo único que nos queda es trabajar y seguir entrenando. También nos queda ponernos a disposición a la entidades. Que nadie se equivoque. Quien tiene mayor interés en que esto se aclare, somos los árbitros", expresó.

Fuente: Tribuna, AS