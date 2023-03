Memo Ochoa se niega a dejar su lugar en la Selección de México; esto le advirtió a Cocca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El momento de conocer la primera lista de Diego Cocca se acerca y en ella se espera que comience a haber un cambio generacional en todas las posiciones, sobre todo en la portería, donde el promedio de edad de los arqueros fue uno de los más altos. En ese sentido actualmente se ha puesto la mira de la opinión pública en Guillermo Ochoa, quien con 37 años aspira a ser uno de los convocados para el Mundial de 2026.

El portero mexicano tiene claro que quiere seguir en la Selección Mexicana y no se descarta para el nuevo proceso, se dijo dispuesto a ayudar a los jóvenes de ser necesario, pero también lanzó una advertencia al técnico tricolor y es que no le pondrá fácil la decisión de dejarlo fuera, pues busca mantenerse en buen nivel como lo ha demostrado desde su regreso al futbol europeo donde ha destacado con Salernitana.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

"Hablé con él y me dijo que me considera en el nuevo proyecto que va a arrancar. Yo tengo ganas de seguir aportando a la Selección, y también aportando en caso de que se necesite apoyar a los jóvenes. Eso sí, no se lo voy a poner fácil y voy a seguir peleando por estar en la lista. Él habló con varios jugadores, y conmigo también. Charlamos del futuro, de nuestra Selección, intercambiamos experiencias, y me preguntó qué podíamos mejorar.

"Todos tenemos que ir de la mano para que hagamos un Mundial distinto, un Mundial bueno en nuestra casa en 2026. Fue una presentación de entrenador a jugador para avanzar juntos", expresó Paco Memo en entrevista con el diario Marca, sobre la reciente llamada que tuvo con el nuevo entrenador. Ochoa desea jugar un sexto Mundial, pero advirtió también que no pretende estar por estadística, sino por que su nivel se lo suficientemente bueno como para ser llamado.

"La pelea no será sencilla, y sería fantástico hacerlo en tu país. Pero, ojo, no pido que, por la estadística, me convoquen. Quiero ir sólo si me lo gano en la cancha. No sé cuándo se pueda repetir ese récord, salvo que se hagan Mundiales cada dos años", expresó el portero mexicano.

