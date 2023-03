Cuauhtémoc Blanco defiende a Henry Martin tras críticas por festejo en el Clásico contra Chivas

Comparta este artículo

Morelos, México.- Henry Martin, delantero de América, fue criticado luego de anotar en el Clásico Nacional contra Chivas al imitar uno de los festejos más polémicos del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Luego de haber anotado el cuarto gol azulcrema, el atacante se lanzó a las redes, pero al terminar regresó a la portería en donde simuló hacer a un perro orinando como hizo alguna vez el excapitán americanista, lo que ocasionó el descontento de algunos sectores.

Ante esto, fue el propio Martin quien ofreció una disculpa y justificó su acción debido a la euforia del momento. “Me dejé llevar por la euforia y celebré el gol como mi ídolo Cuauhtémoc, una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, no fue la intención”, escribió el jugador. Pero ahora fue precisamente el exdelantero de las Águilas, quien defendió la acción del goleador y le recomendó seguir celebrando, incluso le dijo que el lo iba a defender.

“Sigue festejando como tú quieras, hijo, no tengas miedo, yo te voy a defender. Hay gente que lo ve mal, cuando lo hice en el América los chavitos lo hacían y me daba risa. Igual que Henry recibí muchas críticas, no lo volví a hacer, pero bueno, si le nació qué puedes hacer, lo voy a seguir apoyando y qué bueno hijo, sigue así”, dijo el ahora gobernador del Estado de Morelos tras atender a los medios de comunicación durante una de sus actividades.

Cuauhtémoc Blanco explicó lo que pasó por su mente al momento de hacer esa celebración en donde explicó que se trató de una ocurrencia como lo fue con sus otros festejos famosos. Por otra parte, también comentó brevemente sobre el partido y dijo que hubiera esperado una goleada abultada sobre el 'Rebaño Sagrado', pero consideró que el América se confió y no se pudo dar otro marcador más holgado.

“Dije un día, cuando hice ese festejo, que son segundos los que tienen para festejar y se me ocurrió, como se me ocurrió el de banderillas, este, el de la red, que me dio un dolor de espalda porque me puse un trancazo en la publicidad, pero cada quien debe tener su carácter y personalidad. Si lo festejó, yo hubiera esperado una goleada de cinco, seis o siete cero, pero se confiaron”, compartió Blanco Bravo sobre la celebración.

Cuauhtémoc se caracterizó por sus festejos, el más famoso al extender un brazo, mientras doblaba otro simulando el ala de un águila, pero también tuvo otros polémicos como el que imitó Martin, así como el que hizo al recostarse frente a La Volpe. Por su parte, Henry Martin no es la primera vez que imita a su ídolo, pues también ha replicado el festejo más famoso de Blanco.

