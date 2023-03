Exjugador de Necaxa Brian Fernández ¿no estaba desaparecido en Argentina? Su novia relata lo ocurrido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exfutbolista de Necaxa, Brian Fernández causó preocupación en Argentina donde juega actualmente con Atlético Colón, luego de que trascendiera el desconocimiento de su paradero. Fue su entrenador, Néstor Gorosito quien informó que había dado de baja al jugador al ausentarse dos días de los entrenamientos, aunque en primera instancia no reveló los motivos por los que no había asistido.

Después causó alarma cuando se reveló que su automóvil había sido encontrado accidentado y sin una llanta en una carretera en Argentina por lo que las autoridades se dispusieron a buscarlo. Finalmente su localizado en el domicilio de un familiar, según el reporte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe que se había movilizado en su búsqueda.

“El Departamento Complejas “I” de Inteligencia Criminal Estratégica de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la cartera del Ministerio de Seguridad Provincial, y a raíz del hallazgo del vehículo marca BMW en avenida Peñaloza y calle Doldan, investigó el paradero Brian Fernández, jugador del Club Atlético Colón. Los efectivos de (AIC) establecieron que el mismo se encontraba en el domicilio de un familiar”, informaron en una parte de su comunicado.

Así fue encontrado el auto de Brian. Créditos: Twitter.

Ahora, en una entrevista que concedió Araceli Fessia, la novia del jugador, a medios argentinos, se pudo conocer un poco más a detalle lo que había ocurrido con el futbolista que se encuentra en constante lucha contra sus adicciones. “Con Brian estamos hace ocho años y desde hace tres que venimos luchándola fuerte contra esta enfermedad. No estuvo desparecido pero tuvo unos días malos. Con los profesionales que lo atienden no le perdimos el rastro”, dijo la novia del jugador a DSports Radio de Argentina.

"Brian se quedó sin nafta (gasolina) y me avisó a mí, pero con el grupo de tratantes decidimos no transferirle dinero para que no pueda usar el auto", mencionó Araceli sobre lo que había ocurrido con el jugador con el que tiene un hijo. “Yo sé que tengo que pensar en mi hijo y no tengo que ir a buscarlo porque no puedo meterme en lugares peligrosos. Cuando está mal se escapa, no se deja ver y se va con personas peligrosas”, agregó.

Brian Fernández jugó en el Necaxa de México entre 2018 y 2019, en una etapa donde dejó buenos números con 18 goles y cinco asistencias en 32 partidos. Posteriormente pasó al Portland Timbers de la Major League Soccer donde también destacó con 15 goles y dos asistencias en 15 partidos. Su carrera la continuó en Argentina a donde regresó en 2020 y donde se mantenido mientras continúa su lucha contra las adicciones.

