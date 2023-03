Sevilla y 'Tecatito' Corona ya tienen nuevo director técnico tras la salida de Jorge Sampaoli

Comparta este artículo

Sevilla, España.- El Sevilla cesó al entrenador Jorge Sampaoli tras los malos resultados obtenidos durante su gestión y no tardó mucho en anunciar a su reemplazo, que será el español José Luis Mendilibar, por lo que Jesús 'Tecatito' Corona ahora buscará convencer al nuevo estratega. El anuncio se da justo en el parón de las ligas del mundo por la Fecha FIFA por lo que podrá adaptarse antes de su primer partido.

En las primeras horas del día, el club andaluz anunció el cese de Sampaoli, al no cumplir el objetivo de ascender puestos en la tabla y por el contrario cayeron por lo que ahora se colocan al borde del descenso. "El Sevilla FC ha resuelto el contrato con su entrenador, Jorge Sampaoli, tras la derrota del equipo en Getafe, que ha vuelto a colocar el equipo al borde de las plazas de descenso", se lee en un comunicado.

"El hecho de que el equipo no haya logrado salir de las posiciones más bajas de la tabla desde su incorporación como técnico" y la imagen ofrecida en los últimos encuentros del equipo han llevado al club a tomar esta decisión, en busca de una reacción en las doce últimas jornadas que restan para acabar la Liga", expresó el club andaluz que horas mas tarde anunció la llegada de Mendilibar a la dirección técnica.

"El Sevilla FC y José Luis Mendilibar han alcanzado un acuerdo para que el técnico vasco se convierta en el nuevo entrenador del conjunto nervionense", informó el club. Este acuerdo quedó cerrado hasta el 30 de junio por lo que será el estratega el resto de la temporada. El técnico español cuenta con amplia experiencia en el futbol español donde ha dirigido a clubes como Osasuna, Valladolid, Athletic de Bilabo o Levante.

Emotiva despedida de Sampaoli

Jorge Sampaoli se despidió del club Sevilla con una emotiva publicación en sus redes sociales, donde asegura que se va con la cabeza en alto debido al esfuerzo que puso en su etapa en donde destacó como su logro más importante el haber alcanzado los Cuartos de Final de la Europa League, además destacó una sentida reflexión sobre el deporte y su amor por el club al que dirigió hasta hace poco.

"Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante. El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo", escribió Sampaoli en su cuenta de Instagram.

Fuente: Tribuna