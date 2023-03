Verstappen explica por qué le quitó la vuelta rápida a 'Checo' Pérez en el GP de Arabia Saudita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto de Red Bull, Max Verstappen, se vio envuelto nuevamente en la polémica fuera de la pista debido a su actitud poco amistosa luego de que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez ganara el Gran Premio de Arabia Saudita, así como por llevarse al vuelta rápida en detrimento de su compañero, pese a que habría recibido indicaciones del equipo de mantener el ritmo lo que provocó que se quedará con el punto extra.

El piloto se justificó al considerar que es normal competir con el mexicano por lo que estuvo atento para llevarse la vuelta. "Pocas vueltas antes del final del Gran Premio, le pregunté al equipo cuál había sido la vuelta más rápida de la carrera en ese momento. En primer lugar, el equipo dijo que Checo y yo somos libres de competir entre nosotros y, de hecho, se nos dio un tiempo objetivo para nuestros tiempos de vuelta", expresó Verstappen, en palabras recogidas por el portal mediotiempo.

El director de Red Bull Christian Horner reveló que previo a la carrera habló con 'Checo' y Max para establecer algunas reglas en donde los consideró libres de correr, pero respetando el equipo, así como entre ellos. Palabras a las que se habría referido el campeón para justificar sus acciones en la pista. “Tenemos dos pilotos muy maduros que trabajaron juntos previamente. Hablamos de la carrera y de este escenario antes de la carrera y dijimos: ‘Miren, son libres de correr hoy.

"Pero las reglas del juego son: primero el equipo, respetarse el uno al otro, respetar los coches que están pilotando y queremos conseguir el máximo de puntos’. Y eso es lo que han hecho”, expresó Horner ante los medios después de la carrera. En tanto que Verstappen continuó justificando que había un punto en juego por lo que decidió competir por él, pese a que al mexicano le habían dado instrucciones distintas.

"Había un punto en juego. Fue exactamente lo mismo en Bahréin. Incluso entonces pregunté por el tiempo de vuelta más rápido. Especialmente si la pelea es solo entre nuestros dos autos. Creo que es bastante normal que preguntes por el tiempo de la vuelta rápida", dijo el vigente campeón sobre lo ocurrido. Mientras tanto, 'Checo' se mostró molesto por la acción de su compañero debido a que tenía diferentes instrucciones por parte de su equipo.

"Pregunté a dos vueltas del final; me decían que mantuviera un cierto ritmo. Me dijeron que tenía la vuelta más rápida y que mantuviera el ritmo, un ritmo determinado. Así que pensé que la comunicación era la misma para Max o algo así. Tenemos que revisar porque me dieron sin duda la información diferente y yo no podía empujar allí", dijo por su parte el piloto mexicano al ser cuestionado sobre lo sucedido.

