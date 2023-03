Video de Alexis Vega en fiesta tras derrota en el Clásico Nacional causa molestia de los aficionados

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El delantero de las Chivas, Alexis Vega, se encuentra en medio de una nueva polémica luego de que saliera a la luz un video en el que se observa al delantero en una fiesta, aparentemente después del partido en el que el Guadalajara cayó por marcador de 4-2 ante el América en el Clásico Nacional, lo que ha causado molestia entre los aficionados rojiblancos quienes cuestionaron la actitud del delantero.

A través de un video que se viralizó en las redes sociales, y el cual fue tomado de una historia de Instagram de uno de los asistentes al evento, se observa brevemente a una persona con las características del delantero sosteniendo un vaso con un líquido amarillo. Ante esto, los aficionados cuestionaron esta actitud con comentarios como: "Entiendan que ya no sienten los colores, es negocio, es dinero, esos tiempos ya no existen", comentó un usuario.

"Esos son nuestros ídolos, nuestros jugadores del Rebaño", comentó otro usuario en Twitter donde circuló el video. "Dijo que si jugaría en el América y como gano el América pues se fue a festejar", agregó otro. El delantero mexicano regresó a las canchas tras haber superado una lesión que le ocurrió al inicio del torneo, en el juego ante América inicio en la banca y entro de cambio en la segunda mitad.

El delantero no pudo evitar la derrota de su equipo y recibió una tarjeta amarilla. Hasta el momento el jugador no se ha pronunciado para aclarar la situación, tampoco el club Guadalajara se ha pronunciado por este video que se volvió viral. Mientras tanto, Alexis Vega fue contemplado entre los 25 futbolistas convocados por Veljko Paunovic para viajar a Estados Unidos donde las Chivas sostendrán un par de encuentros amistosos.

Debido a la Fecha FIFA, esta semana no habrá Liga MX por lo que el Rebaño aprovechará para participar en una pequeña gira con partidos amistosos. En el primero de ellos enfrentarán a Pachuca en San José, California mañana 22 de marzo y en el segundo se medirán al Toluca el 25 de marzo en Carson, California. Para estos encuentros fueron citados los jugadores del primer equipo junto a algunos canteranos de la Sub 20 y Sub 28, así como del Tapatío.

Las únicas ausencias para este juego son las de Fernando Beltrán, Roberto Alvarado y Gilberto Sepúlveda quienes ya están concentrados con la Selección Nacional Mexicana que se prepara para sus partidos contra Surinam y Jamaica de la Nations League. Será hasta el primero de abril cuando regrese la Liga MX con la jornada 13 donde las Chivas enfrentarán al Atlas en el Clásico Tapatío.

Fuente: Tribuna