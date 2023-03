Cristiano Ronaldo previo al Portugal vs Liechtenstein en las eliminatorias: "Siempre estaré disponible"

Comparta este artículo

Lisboa, Portugal.- El delantero de Portugal, Cristiano Ronaldo, se encuentra concentrado para el debut de su selección en las eliminatorias para la Eurocopa de 2024 donde enfrentarán a Liechtenstein como locales y se mostró de buen ánimo para seguir aportando al combinado nacional por lo que mencionó que siempre estará disponible cuando lo el entrenador lo necesite dejando fuera de cualquier duda su participación en el equipo de su país.

"Estoy contento porque el seleccionador cuente conmigo. Tuvo una conversación con todos los jugadores y también conmigo. Sigo teniendo el deseo de llevar a Portugal a lo más alto. Siempre que el seleccionador quiera contar conmigo, estaré disponible”, dijo Cristiano en conferencia de prensa previo al juego de mañana. El delantero parece que dejó atrás la molestia que le causó su suplencia en el pasado Mundial.

“Me siento muy bien. Esta es mi casa. Hemos tenido tiempo para pensar. He pasado dificultades y no quería tirar la toalla. Vi situaciones de Cristiano que no había visto antes", dijo en referencia a que ocupó el lugar en la banca en la fase final del torneo disputado en Qatar donde no pudieron trascender. Incluso está consciente de que deberá luchar por la titularidad como en la Copa del Mundo con Goncalo Ramos.

Pero esta vez parece asumir el reto con tranquilidad y mencionó que la competencia en selección siempre será buena. “Gonçalo Ramos está haciendo una gran temporada, pero para la selección es bueno siempre tener competencia”, dijo sobre el delantero del Benfica quien apunta a ser uno de los jugadores importantes en el nuevo ciclo de Roberto Martínez como entrenador del equipo lusitano.

Sobre el técnico español, Cristiano resaltó que se siente identificado y destacó el cambio que llevará a la selección donde vislumbra un equipo más ofensivo. “España es una cultura con la que me identifico bastante, tengo amigos allí. Me identifico. El míster tiene una energía diferente, un aura diferente. En la vida los cambios son necesarios y Portugal lo necesitaba. Es un entrenador con una mentalidad diferente. Es un aire fresco. Portugal va ser un equipo con más ataque”, dijo.

Finalmente habló sobre sus posibilidades de jugar la próxima Eurocopa, pero el delantero de 38 años no se animó a asegurar su lugar. “Voy paso a paso, no pienso a largo plazo. Intento ayudar a los jugadores más jóvenes, haya un ambiente mixto. Hay gente entre los 26 y los 29 también, el grupo está bien equilibrado. Todos los jugadores están a la expectativa de hacer las cosas bien”, declaró el delantero.

Fuente: Tribuna, Mundo Deportivo