¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana de Beisbol? Ya hay fecha y no habrá que esperar mucho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana de Beisbol despertó la admiración de todos los mexicanos, emocionó a los fanáticos de siempre y atrajo a varios nuevos seguidores por lo que ahora se preguntan cuándo volverán a ver a los peloteros mexicanos reunidos bajo la el uniforme de México, algo que podrá ocurrir más pronto de lo esperado, pues no necesariamente será hasta la próxima edición del Clásico Mundial de Beisbol.

Será en la ciudad de San Salvador en El Salvador cuando una Selección Mexicana de Beisbol vuelva a reunirse para competir en la que será la vigésimo cuarta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar del 23 de junio al 8 de julio de este 2023. Aunque esta Selección Mexicana no estará conformada por el mismo roster que se pudo ver en el Clásico Mundial, ya que los equipos de las Grandes Ligas no suelen prestar a sus peloteros para estos eventos.

Créditos: Twitter @MexicoBeis

De modo que estará conformada con elementos que participan en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). En este evento deportivo, la novena tricolor no ha ganado la medalla de oro y suma seis platas y tres bronces. Este mismo año una nueva novena tricolor también podría participar en los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Santiago en Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre.

¿Cuándo participará México en otro Clásico Mundial de Beisbol?

Una Selección Mexicana de Beisbol compuesta por jugadores de la Major League Baseball (MLB) podrá reunirse nuevamente en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol en el 2026 a donde México ya está clasificado. Esta edición se jugará de nueva cuenta en marzo aunque había otras dos fechas tentativas; sin embargo, era la más conveniente para que los diferentes equipos de la MLB prestaran a sus jugadores a las diferentes selecciones.

“Nos duele la cabeza de hablar tanto sobre las fechas. No hay un momento perfecto. Realmente no se puede después de los playoffs por la larga inactividad de muchos peloteros. Se planteó hacer algo a mitad de campaña. En un punto medio, aunque no sea perfecto, este el mejor momento”, dijo Rob Manfred el comisionado de MLB a la agencia AP sobre la nueva edición del Clásico y que mantiene su postura de tomar en cuenta diversos factores para realizarlo.

El Clásico Mundial es organizado por la MLB y la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, aunque Manfred recordó que no quieren que este evento sustituya a la Serie Mundial, considerado el mayor evento en el beisbol profesional. “No lo anticipo y en realidad no quiero que el torneo supere a nuestro formato tradicional. Creo que la Serie Mundial seguirá siendo la Serie Mundial... Esta es otra competencia. Lo hacemos para que el béisbol crezca y tenga un mayor alcance internacional”, dijo.

Fuente: Tribuna, AP