Diego Cocca revela a 2 jugadores que serán titulares ante Surinam, ¿quiénes podrían ser los otros?

Ciudad de México.- El entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, ya perfila la que será su alineación titular ante Surinam el día de mañana y de momento ya reveló a los dos primeros jugadores que formarán parte del once inicial, que hasta ahora ha sido una incógnita sobre todo porque viajó al país caribeño con 22 jugadores entre los cuales no se encuentran los futbolistas habituales o la mayoría de los que jugó el Mundial.

Al menos el puesto de delantero está definido para Santiago Giménez y otro puesto en el once será de Erick Gutiérrez, así lo expresó el técnico en conferencia de prensa. Ambos elementos llegaron directo desde Países Bajos y los consideró en condiciones de iniciar el juego de mañana. Aunque al parecer el mediocampista del PSV no tomará su posición habitual y sería habilitado en la posición de extremo por izquierda.

“Son decisiones. Yo como técnico de la Selección tengo que decidir quién va a jugar un partido, quién va jugar en otro. Tratar de que lleguen los jugadores de la mejor manera. En el caso de Guti y el de Santiago, era que vengan directos. Están descansados, están bien, llegaron hoy a mediodía. Confiamos en que tienen jerarquía, saben jugar la posición que van a jugar y son jugadores de Selección. Así qué hay que ponerlos y hay que jugar”, dijo Cocca en conferencia de prensa.

Las otras posiciones son todavía una incógnita, pero en la portería apunta a estar Carlos Acevedo, mientras que en la defensa podría formar con Gerardo Arteaga, Néstor Araujo, Jesús Angulo y Kevin Álvarez, mientras que en el mediocampo estarían Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez y Erick Sánchez, mientras que a Gutiérrez y Giménez los acompañaría Uriel Antuna por el extremo derecho.

Por otra parte, Cocca descartó que esta selección se trate de un combinado 'B' como se ha sugerido, pues descartó usar esas categorías y asume que la selección llamada es la selección nacional ya que no existe un partido más importante o menos que otro y todos se asumen con la misma seriedad. Reiteró que en este caso fue dividido el plantel para cuidar el estado físico de los jugadores.

“Acá no hay Selección A o B o C o nada. Acá es la Selección Nacional de México y cada partido es importante. No es que haya un partido más o menos importante que otro. En cada partido me están demostrando los jugadores que quieren participar en la Selección. Tenemos que dejar las cosas claras internamente. Esto es por rendimiento, tiene que haber mucha competencia interna, necesitamos que cada jugador esté en su máximo nivel”, declaró.

