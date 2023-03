Javier Aguirre hace un análisis del futbol mexicano y asegura que "tocamos fondo" mientras EU mejora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El entrenador mexicano Javier Aguirre hizo un análisis de la actualidad del futbol mexicano donde consideró que tras la eliminación de México en la Copa del Mundo de Qatar ya se tocó fondo, en una crisis que comparó con la que se vivió a finales de los ochentas cuando la Federación internacional de Futbol Asociación (FIFA) castigó a México sin disputar las competencias más importantes del futbol debido al caso de los 'cachirules'.

En este sentido, Aguirre recordó que este es el momento para hacer cambios que beneficien al futbol de México, además de que habló de algunos puntos del sistema de competencia mexicano que no pueden ser defendidos como el hecho de que no se tenga ascenso y descenso, o el sistema de porcentaje cuando se utilizaba, así como la multipropiedad, elementos que que no tienen las mejores ligas del mundo.

“Así como lo dije cuando nos echó la FIFA con los cachirules, que tocamos fondo. Hubo reestructuración, hubo cambios y este es el momento. Aquí en España no puedo defender el que no haya descenso. ‘Oye, Javier, ¿cómo es que el último no se va a Segunda?’, pues no se va, pagan no sé cuánto y se quedan. Luego el porcentaje, la multipropiedad, tantas y tantas cosas, califican 12 de 18, son cosas que te cuestan defender”, dijo Aguirre durante una entrevista en el programa Cronómetro de la cadena ESPN.

El hoy entrenador del Mallorca y quien es considerado como uno de los mejores técnicos mexicanos de la historia, opinó que los directivos que se encuentran en la Liga MX o que estuvieron en el último ciclo al frente de la Federación Mexicana de Futbol, hicieron un buen trabajo a nivel administrativo, pero también añadió que en estos momentos se deben sacrificar algunos intereses en beneficio del aspecto deportivo para ayudar al futbol mexicano.

“Hay muy buenos dirigentes en México. A mí me pareció lo de Yon de Luisa, lo de Mikel Arriola, me parecieron tipos que no procedían de futbol, pero que lo hicieron bien a nivel administrativo, a nivel orden, pero yo creo que los dueños deben de ser muy inteligentes y poner encima de la mesa los intereses colectivos, no el individual", mencionó el 'Vasco', quien también resaltó el crecimiento del futbol de Estados Unidos.

"Yo creo que debemos, en este momento, ser un poquito generosos con el futbol mexicano, que tanto nos ha dado a todos y ayudar y si hay que sacrificar una lana, proyectos o jugadores, pues hay que hacerlo, nos están comiendo el mandado los vecinos del norte", analizó Aguirre durante su intervención en el programa. Finalmente, se mostró satisfecho con la llegada de Diego Cocca a la Selección Mexicana al considerar que es un técnico trabajados y que conoce el futbol del país.

Fuente: Tribuna, ESPN