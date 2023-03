'Licha' Cervantes destaca el clásico América vs Chivas en Liga MX Femenil y lanza dardo al regio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La delantera de las Chivas Femenil, Alicia 'Licha' Cervantes, todavía se recupera para su eventual regreso y tal vez no esté en el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América, pero lanzó un comentario sobre cuál es el mejor partido de este tipo dentro de la categoría y tuvo un duro mensaje para el Clásico Regio que también vivirá su semana especial en esta jornada.

'Licha' jugó ambos clásicos en la Liga MX Femenil, ya que antes de vestir de rojiblanca jugó para las Rayadas por lo que reveló cual es para ella el clásico más destacado de la rama. La delantera eligió el Clásico Nacional al considerar que no se vive de la misma forma, por lo que la delantera no dudó en elegir al América contra Chivas como el clásico más importante también en el futbol femenil mexicano.

"Yo creo que el Clásico es el de América Chivas, creo que los dos equipos son los más grandes de esta liga. Me ha tocado vivir el Regio pero no se vive la misma pasión como el América Chivas que me ha tocado varias veces vivirlo, para mi el Clásico de México es este", dijo Cervantes en la conferencia de prensa precio al Clásico Nacional que se vivirá este viernes en el Estadio Azteca.

Alicia Cervantes quiere jugar en Estados Unidos antes que Europa

La delantera de Chivas y de la Selección Mexicana mantiene el sueño de jugar en el futbol del extranjero, pero no precisamente a Europa como ocurre en la rama varonil, sino en el futbol de Estados Unidos, donde consideró que está el futbol más destacado de la categoría por lo que espera jugar primero en el país norteamericano antes de pensar en dar el paso al futbol europeo, que tampoco descartó como destino en un futuro.

"Una de las (metas) que todavía tengo es poder ir a jugar a Estados Unidos y hacer lo mejor que se pueda y ser una de las mejores jugadoras mexicanas. Me gusta más la liga de Estados Unidos que de Europa. No digo que no tenga nivel las ligas de Europa, pero creo que hay más en Estados Unidos", dijo la delantera de Chivas Femenil en entrevista con TUDN donde también destacó su nominación para mejor jugadora de Concacaf junto a Alex Morgan.

"Es una motivación de estar junto a una jugadora top como la mejor de la Concacaf. Para mi Alex Morgan es una gran jugadora, para mi estar con ella nominada es lo mejor", destacó 'Licha' sobre su nominación como una de las mejores jugadoras del área y en donde compite con jugadoras de Haití, Jamaica y Canadá además de la delantera estadounidense.

