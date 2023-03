Tras interés del Benfica, Santiago Giménez habló sobre la posibilidad de jugar en el futbol de Portugal

Comparta este artículo

Paramaribo, Surinam.- La prensa de Portugal reveló recientemente el interés del Benfica por contratar al delantero mexicano Santiago Giménez, luego de su destacado papel en el Feyenoord de Países Bajos por lo que lo consideran como un buen sustituto en caso de que tengan que desprenderse de su delantero titular Goncalo Ramos, quien también ha llamado la atención de varios equipos del futbol europeo.

Ante este posible interés del futbol de Portugal, Giménez se pronunció al respecto, aunque aseguró que no existe un interés formal pues no ha llegado ninguna oferta hacia él y que se enteró de las intenciones del Benfica a través de las redes sociales. E delantero aseguró sentirse cómodo por el momento en el Feyenoord y mencionó que si llega a existir una oferta, ésta será evaluada por su él y su familia así como por los clubes.

"Yo no sé nada, si bien me enteré por las redes, yo en lo personal y en lo privado no sé nada. La verdad es que estoy muy contento en Feyenoord, creo que eso ya después se va a decidir entre familia si es que llega a pasar, entre clubes. En mi relación personal con Dios, porque creo que él es quien decide en mi camino, y creo que las decisiones que vaya a tomar a lo largo de mi carrera van a pasar por Dios y que sea donde él quiera que esté", dijo Giménez en palabras citadas por el portal Mediotiempo.

Santiago Giménez advierte sobre Surinam: "Podría ser una potencia"

El delantero de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, conoce muy bien el potencial de la selección de Surinam a la que se enfrentarán, pues está compuesta de varios futbolistas que militan en la Eredivisie o comparten equipo con él, por lo que reconoce que son un combinado que podría ser una potencia por la calidad de los jugadores que tiene en los Países Bajos aunque no todos forman parte de la selección.

"Conozco a muchos jugadores de Surinam, también es cierto que hay mucha gente de Surinam en Holanda, tengo compañeros en el Feyenoord que son de Surinam y son jugadores de otro nivel, la verdad son bastante buenos. Creo que Surinam podría ser una potencia si muchos jugadores de Holanda vinieran a jugar aquí, sé que puede ser una gran potencia porque en Holanda hay muy buenos jugadores", expresó 'Chaquito' en la conferencia previa al juego.

Respecto al rol que tomaría en el combinado mexicano bajo el mando del nuevo entrenador, el delantero dijo desconocer cómo jugará. "Sinceramente no sé qué rol vaya a ocupar porque ya es de los gustos del director técnico, de lo que vengamos a haciendo en clubes, de todo un poco, es un proceso largo, pero si te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México", mencionó.

Fuente: Tribuna, Mediotiempo