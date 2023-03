Felices con 'Checo' Pérez: Red Bull respalda al mexicano y descartan llegada de Lewis Hamilton

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La escudería Red Bull Racing mostró otra vez su respaldo al piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, luego de que surgieran nuevamente los rumores de la posibilidad de que Lewis Hamilton se integre al equipo. fue el propio Christian Horner, director de la escudería austriaca, quien descartó cualquier posibilidad de cambiar a sus dos pilotos actuales ya que se sienten cómodos con el trabajo de ambos.

Horner descartó un cambio en la alineación hasta el próximo año, aunque no informó más allá del 2024 cuando 'Checo' estaría finalizando su contrato con la escudería, pero mientras tanto se mantendrá seguro en uno de los automóviles del 'toro rojo'. "Estamos muy contentos con los pilotos que tenemos, están comprometidos como pareja no solo para esta temporada sino también para la próxima", mencionó el directivo en entrevista con Sky Sports.

Sobre la posibilidad de integrar a Hamilton, Horner no cree que pueda encajar en el actual equipo. "No puedo ver dónde encajaría en el equipo, estamos felices con la alineación actual. Lo que Lewis Hamilton ha logrado en la Fórmula Uno es insuperable, pero no puedo ver dónde podríamos acomodarlo, pero estoy seguro de que Mercedes va a resolver sus problemas, por lo que no los descartaremos todavía esta temporada", añadió.

Por su parte, Lewis Hamilton también habló en entrevista con Sky Sports sobre dicha posibilidad y negó que esté buscando una salida por lo que se mantendrá firme en Mercedes. "No planeo ir a ningún otro lado. Hay momentos en los que no estás de acuerdo con ciertos miembros del equipo, pero lo importante es que sigas comunicándote", mencionó el piloto inglés que busca ser competencia para Red Bull esta temporada.

"Este año estamos perdiendo en las curvas, pero en las rectas, somos rápidos. Creo que en la carrera, (Red Bull) no estaban presionando, por lo que son mucho más rápidos de lo que parecían", analizó Hamilton sobre el último Gran Premio en Arabia Saudita donde Red Bull hizo el 1-2 y donde ganó gracias a 'Checo' Pérez en una carrera en la que el piloto de Mercedes finalizó en el quinto lugar.

¿Cuándo correrá 'Checo' Pérez de nuevo?

Este fin de semana no habrá carrera, por lo que el mexicano Sergio Pérez volverá a la pista para el Gran Premio de Australia que será el tercer GP de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y se correrá el próximo sábado 1 de abril en el circuito de Albert Park. La carrera está pactada para las 23:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

