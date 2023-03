Florian Thauvin dice que relación con Tigres "terminó mal", pero destaca aspectos de su paso por México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Florian Thauvin fue uno de los refuerzos más sonados de Tigres por el reconocimiento que el precedía en el futbol internacional; sin embargo, no terminó por convencer durante el tiempo que estuvo en México por lo que pasó a ser una de las bajas del equipo regio para este Clausura 2023. Ahora, el francés juega para el Udinese de la Serie A de Italia que lo contrató durante el pasado mercado de invierno.

En una reciente entrevista, Thauvin habló brevemente de su paso por el futbol mexicano y donde mencionó que su etapa con Tigres "terminó mal", aunque el mediocampista no abundó más en ese aspecto, ni dio pistas de los motivos. Por otra parte, resaltó que fue lo que le gustó del club en donde destaca a los aficionados mexicanos a quienes dijo que no olvidará por como lo trataron durante el tiempo que estuvo jugando en la Liga MX.

"Fue una buena experiencia, estaba muy feliz de jugar para los Tigres. Terminó mal, pero me quedo con un buen recuerdo. Lo que me gustó más fueron los mexicanos, los aficionados fueron muy lindos conmigo y nunca los voy a olvidar", dijo en entrevista con la agencia EFE el mediocampista francés, ahora en el Udinese a donde llegó convencido de que le darían más minutos dentro del terreno de juego, así como por tratarse de un club histórico del futbol italiano.

Créditos: Twitter @TigresOficial

"Recibí la llamada del club, me dijeron que me querían firmar y yo, después de Tigres, estaba buscando un proyecto donde pudiera tener tiempo de juego. Como me dijeron que iba a jugar firmé por este club. También porque es un club histórico aquí en Italia y es una liga (Serie A) que me encanta", declaró Florian sobre su llegada a la Serie A. Finalmente, pese a la lejanía el jugador sigue el paso de Tigres en este torneo.

"Vi los dos últimos partidos de Tigres. Vi el partido contra Monterrey Rayados y contra América (dos derrotas de Tigres), que fueron dos partidos difíciles; pero eso es parte del futbol y estoy seguro de que van a regresar de la mejor manera", declaró el exfutbolista felino, quien suma actualmente 194 minutos en Italia producto de siete partidos disputados en la Serie A y que todavía no ha podido hacerse presente en el marcador.

Tauvin llegó a Tigres en el Apertura 2021, luego de ser campeón del mundo con Francia y tras ser uno de los jugadores destacados del Olympique de Marsella. En su primera temporada disputó diez partidos y anotó dos goles, en total acumuló 425 minutos. Para el siguiente torneo, el Clausura 2022, disputó 18 partidos, sumó mil 159 minutos y marcó tres anotaciones, siendo este el que más regularidad tuvo.

Fuente: Tribuna, EFE