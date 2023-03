¿Gran Premio de F1 en Cancún? AMLO habló sobre las posibilidades de una segunda carrera en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- México podría tener un segundo Gran Premio de la Fórmula 1, pues además del de Ciudad de México se maneja la posibilidad de que haya un nuevo circuito ahora en Cancún, Quintana Roo. Sobre esta posibilidad ya se pronunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no descartó esta propuesta aunque primero aseguró que analizarán las posibilidades que existen para que esto pueda concretarse.

Al ser cuestionado sobre esta posible carrera de la Fórmula 1 en nuestro país durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano dijo que no hay ningún proyecto por el momento, pero no descartan la posibilidad de hacerlo: “Hacia adelante vamos viendo si hay posibilidad de hacerlo, no hay ahora ningún proyecto, pero no lo descartamos”, declaró López Obrador sobre una segunda carrera en Quintana Roo.

Créditos: Gobierno de Quintana Roo.

Aclaró que desde el Gobierno federal no existe ningún proyecto para realizar otro Gran premio en México; sin embargo, es el padre del piloto Mexicano Sergio Pérez, quien es legislador y quien lanzó la propuesta. “No tenemos todavía ningún proyecto, pero el papá de 'Checo' es una gente muy buena, es nuestro legislador, lo estimamos mucho y 'Checo' es buen piloto, también es un ejemplo para muchos mexicanos y su papá es mejor, o sea se rayó 'Checo' con el papá que tiene”, dijo el presidente.

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano de Red Bull Racing, fue quien reveló la intención de realizar este proyecto a una de las zonas turísticas más importantes del país y que ya contaría con la aprobación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Con esto México podría tener un segundo circuito en el país si es que el proyecto se mantiene y sigue adelante.

"El día de hoy está a un 60 por ciento viable. La parte más importante es que ya me lo aceptó la FIA y la Fórmula 1, me abrieron las puertas”, mencionó Pérez Garibay en entrevista con el periódico Esto. Por ahora, el Gran Premio de la Ciudad de México es uno de los eventos contemplados para el año 2023 y se realizará de nueva cuenta a finales de octubre en el circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Cabe recordar que un nuevo circuito en la Fórmula 1 parece viable luego de que este año se recortará un Gran Premio debido a que el circuito planeado para correr en China quedó descartado por segundo año consecutivo debido a las medidas del país asiático por la pandemia. Diversas ciudades han mostrado su intención de organizar una carrera de F1 y el nuevo circuito en sumarse más recientemente es el de Las Vegas.

Fuente: Tribuna, El Financiero