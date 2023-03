Harry Kane anota y se convierte en máximo goleador de Inglaterra; Retegui debuta con gol en Italia

Comparta este artículo

Napoli, Italia.- Una noche especial se vivió en el Estadio Diego Armando Maradona, aunque fue para el equipo visitante, ya que el delantero Harry Kane se hizo presente en el marcador y con ello sumó su gol número 54 que lo convierte en el máximo goleador de Inglaterra por lo que deja atrás a Wayne Rooney quien se queda en 53 anotaciones. Ese tanto marcó la diferencia para que los ingleses se llevaran el triunfo sobre Italia.

Kane anotó su gol al minuto 44 a través de la vía del penalti y con ello sumó el tanto a su cuenta que rompió el empate con el exgoleador del Manchester United. Con 54 goles en 81 partidos disputados, el atacante del Tottenham se posicionó en el primer sitio con grandes posibilidades de seguir aumentando su cuenta. En el tercer puesto quedó Bobby Charlton, leyenda del futbol inglés, con 49 goles en 106 apariciones entre 1958 y 1970.

Créditos: Twitter @England

La selección inglesa se fue al frente muy temprano en el partido con un gol de Declan Rice al minuto 13 y antes del descanso Kane marcó el segundo tanto. Italia que lucha por recuperar el nivel que lo ha caracterizado como una de las potencias del futbol europeo no pudo responder sino hasta el segundo tiempo con un gol de Mateo Retegui al minuto 56, tras asistencia de Pellegrini que no alcanzó para evitar la derrota.

Retegui, nacido en Argentina de ascendencia italiana y que juega para el Tigre, sorprendió al ser uno de los atacantes convocados por Roberto Mancini para este encuentro en el que hizo su debut y respondió al marcar el único tanto de su selección. Al final disputó todo el partido en una delantera en la que lo acompañaron Berardi y Pellegrino. Hacia el final del juego, Luke Shaw se fue expulsado por doble amonestación, pero su ausencia no representó ventaja para los italianos.

Inglaterra toma el liderato del Grupo C con tres puntos, junto a Macedonia que ganó su partido 2-1 contra Malta gracias a los goles de Eljif Elmas y Darko Churlinov. Esta sector es de solo cinco equipos y la selección de Ucrania es el otro combinado que lo complementa, pero que no tuvo actividad. En su siguiente partido los ingleses se medirán a los ucranianos, mientras que Italia tendrá una nueva oportunidad ante Malta.

