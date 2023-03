Tras jugar con Rafa Márquez y Giovani Dos Santos en el Barceclona, expromesa blaugrana se retira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde su debut deportivo en el 2006, la prensa internacional le auguraba un buen futuro, fue parte de varios títulos con el Barcelona en el que jugó Rafael Márquez y su irrupción en el primer equipo propició la salida de Giovani Dos Santos. Al tener doble nacionalidad, dos selecciones se peleaban su elección, pero finalmente todo quedó en promesa para el delantero Bojan Krkic, quien anunció su retiro.

Con 32 años y tras varias temporadas militando en el futbol extranjero, Bojan regresó a Barcelona para anunciar su retiro del futbol profesional. Rodeado de familiares y con las copas que ganó en su etapa en el club blaugrana, el ahora exfutbolista anunció el fin de su carrera en una transmisión en vivo en donde se dijo agradecido con el club en el que permaneció por varios años antes de su primer salida a otra liga.

Créditos: Twitter @FCBarcelona_es

"Con ocho años, este club es mi familia y con 32 después de mucho aprendizaje, con mucho orgullo, anuncio que acaba una etapa. Me siento infinitamente agradecido de todo lo conseguido. Desde hace tiempo sentía que mi etapa ha acabado", dijo Bojan en la transmisión. "Estas decisiones no son fáciles, pero llevaba doce años fuera de casa. Profesionalmente estoy muy realizado y sentía que era el momento de estar cerca de los míos, de disfrutar de todo lo que no he hecho en estos años", agregó.

El exfutbolista compartió que ya tiene planes para su futuro, en primera instancia jugará un último partido de futbol portando la playera de la selección de Catalunya, aunque todavía no se ha dado una fecha precisa para ese juego. También adelantó que se ha estado formando en gestión deportiva por lo que se dijo listo para aportar en ese aspecto en algún equipo, además de que probará también como entrenador.

"¿Y ahora qué? Me he estado formando estos últimos años en temas de gestión deportiva. He vivido muchas experiencias, mas allá del fútbol, estoy preparado par formar parte de un club, en la gestión deportiva o en la gestión humana de los jugadores ¿Entrenador? Me sacaré el carnet y ya veremos", dijo el exdelantero que también jugó partidos con la selección española.

Bojan nació en Lérida, España y tiene ascendencia serbia, se formó en las inferiores del Barcelona en donde debutó en 2006 y jugó ahí hasta 2011 cuando pasó a jugar para la Roma en Italia. Después fichó en el Milan y tras una temporada llegó al Ajax de Países Bajos. Su siguente parada fue Inglaterra con el Stoke City y de ahí a Maguncia de Alemania. Más tarde jugó en el Alavés y de ahí partió al Montreal Impact de Canadá, su último equipo fue el Vissel Kobe.

Fuente: Tribuna, ESPN