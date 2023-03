América vs Chivas EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- América y Chivas se enfrentarán en una edición más del Clásico Nacional en la Liga MX Femenil, un partido que se ha convertido en uno de los más importantes y pasionales dentro de la categoría donde la rivalidad deportiva entre ambas se nota en la cancha. Las propias protagonistas de ambos clubes han expresado al importancia de este partido al que incluso compararon con el Clásico Regio.

En este sentido, Alicia Cervantes, delantera del Guadalajara y quien jugó ambos cotejos, no dudó en reconocer que el de esta tarde es el clásico del país. "Yo creo que el Clásico es el de América Chivas, creo que los dos equipos son los más grandes de esta liga. Me ha tocado vivir el Regio pero no se vive la misma pasión como el América Chivas que me ha tocado varias veces vivirlo, para mi el Clásico de México es este", mencionó en la conferencia previa.

Natalia Mauleón, mediocampista de la Águilas, destacó la importancia de recibir este partido en el Coloso de Santa Úrsula y buscarán aprovechar su localía para imponerse al Rebaño, lo que las colocaría en la parte alta de la tabla general. “Para nosotras es una motivación que tengamos el Clásico aquí en el Azteca, creo que es un extra, sabemos que es el mejor Estadio, con toda nuestra afición y con todo nuestro ambiente, vamos a aprovechar”, dijo en la conferencia previa.

"No hay diferencia, los Clásicos y Derbis, como los llamamos en Francia, son todos iguales. Son partidos que no se pueden perder, que hay que darlo todo. Sabemos que son importantes para el club, afición y nosotras mismas. Vamos a dar lo máximo", mencionó por su parte, Aurelie Kaci, quien conoce bien este tipo de partidos tras su experiencia en el derbi español por lo que ahora buscará ganar al Guadalajara.

Una vez conocidas a las jugadoras convocadas, las alineaciones probables para este partido podrían ser las siguientes: América. I. González; K. Rodríguez, J. Orejel, A. Pereira, S. Enciso, K. Luna; A. Kaci, E. González, N. Mauleón, S. Luebbert; K. Martínez. DT. A. Villacampa. Chivas: B. Felix; D. Rodríguez, D. Godínez, M. González, A. Torres; C. Montero, C. Jaramillo, R. Soto; G. Valenzuela, J. Montoya, A. Iturbide. DT. J. Alfaro.

¿A qué hora y donde ver en vivo América vs Chivas?

América Femenil recibe a las Chivas en una edición más del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, duelo correspondiente a la jornada 11 en un juego que está pactado para este viernes 24 de marzo a las 19:00 horas tiempo del centro de México (18:00 horas, tiempo del pacífico). Este juego se realizará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal streaming de VIX.

