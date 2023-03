Revelan el intercambio de camisetas entre Messi y Guardado que inició una polémica en el Mundial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El partido entre México y Argentina por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 propició una de las polémicas más sonadas del torneo y que comenzó tras un intercambio de playeras entre Lionel Messi y Andrés Guardado, momento que hasta ahora no se había podido observar y que finalmente las cámaras de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) lo revelaron en la película de la Copa del Mundo titulada Wirtten in the stars.

En el largometraje hubo un espacio dedicado al partido entre Argentina y México, ya que fue el juego donde los sudamericanos se repusieron de su derrota inicial y se encaminaron a la Copa del Mundo. Al final mostraron el momento en que los capitanes de ambos equipos se encuentran en el vestidor, Messi se quita la camiseta y se la entrega a Guardado para después darle un abrazo y marcharse a su vestidor.

Fue horas después de ese momento que hasta ahora se desconocía que un video difundido en redes sociales mostró la celebración del vestidor de la albiceleste y en el suelo se observó la playera de la Selección Mexicana. Esto provocó la molestia del boxeador mexicano Saúl Álvarez quien escribió en redes sociales su indignación y amenazó con la posibilidad de tomar alguna acción contra Lionel Messi si se lo llegaba a encontrar.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", escribió en ese entonces el Canelo en un par de tuits. Después varios futbolistas se sumaron a la discusión que se generó por varios días y en la que participaron tanto argentinos como mexicanos, a los que fue respondiendo 'Canelo' en sus redes, hasta que finalmente se disculpó por lo ocurrido.

Messi había hablado al respecto días después de lo sucedido y descartó que tuviera que disculparse por lo ocurrido y ante las amenazas del pugilista mexicano. "Vi que habló ahora (Saúl Álvarez), pero creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie (...) no tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto ni a la gente de México ni a la camiseta ni a nadie", dijo a medios de su país.

Andrés Guardado también le restó importancia a lo ocurrido y se pronunció en favor del capitán argentino. “Sé la persona que es Leo. Quizás, 'Canelo' no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión. Esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo. Yo también llegué y la tiré para que la lavaran. No le dimos mayor importancia”, dijo en ese entonces Andrés en declaraciones a TyC Sports.

Fuente: Tribuna