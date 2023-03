Tom Brady ya tiene nuevo equipo en Las Vegas; el exquarterback invierte en una importante franquicia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tom Brady anunció su retiro del futbol americano profesional al finalizar la temporada pasada de la National Football League (NFL) y su nueva faceta lo llevará pronto a los programas deportivos como analista, pero al final de cuentas no se alejará del todo del deporte profesional estadounidense, en el que seguirá participando desde otro ámbito, en este caso como inversionista en una franquicia.

Brady adquirió una parte de la propiedad del equipo Las Vegas Aces, conjunto del basquetbol profesional femenil de Estados Unidos que es uno de los más importantes de la Women's National Basketball Association (WNBA). El dueño de las Aces, Mark Davis, fue quien informó de la participación del exmariscal de campo en lo que consideró como una victoria para el club y para la liga estadounidense en general.

“Desde que compre a las Aces, nuestro objetivo ha sido ganar fuera de la duela. Tom Brady no solo es una victoria para las Aces y la WNBA, sino para todo el deporte femenil en general”, expresó Davis en palabras recogidas por el diario AS. Por su parte, Tom Brady compartió un video a sus redes sociales en el que se mostró emocionado por su participación en el equipo y recordó su admiración por el deporte femenil.

“Estoy muy emocionado por ser parte de la organización de las Las Vegas Aces. Mi amor por los deportes femeniles comenzaron a temprana edad. Iba a ver a mis hermanas mayores, las mejores atletas de la casa”, mencionó Brady quien todavía espera la aprobación final de la WNBA para ser considerado formalmente como uno de los dueños del equipo que son las vigentes campeonas de la liga.

Pese a esto, las reacciones alrededor de este acontecimiento han sido muy positivas y ya celebran la llegada de Brady como accionista de las Aces. A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la liga dio la bienvenida al siete veces campeón del Super Bowl y celebró su participación como inversionista. También algunos aficionados se pronunciaron en favor de la decisión del exatleta de Patriots.

Fue en febrero pasado cuando a través de un video, Brady anunció su retiro definitivo del futbol americano. Este 2023, Brady tomará un descanso antes de comenzar en 2024 como analista de la cadena FOX Sports en Estados Unidos. También se habló de la posibilidad de que juegue un partido de despedida, pero esto aún no se ha confirmado.

