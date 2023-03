'Chabelo', el fanático del béisbol, del América y que estuvo a punto de ir a unos Juegos Olímpicos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Xavier López, 'Chabelo', fue un afamado actor, pero también era un gran aficionado a diferentes deportes y uno de ellos era el beisbol. En las diferentes emisiones de su programa solía usar diferentes jerseys de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) entre las que destacaron la de los Yaquis de Obregón, los Tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali, Venados de Mazatlán y de la Selección Mexicana de Beisbol.

A través de su cuenta de Twitter, la LMP expresó sus condolencias por el fallecimiento del actor. "Lamentamos el fallecimiento de Xavier López "Chabelo", ícono de la televisión mexicana y gran aficionado al beisbol", escribieron acompañando el post con los diferentes jerseys que usó de los equipos de su liga. 'Chabelo' también lució camisas de los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) donde era fanático de los Tigres de Quintana Roo, quienes lamentaron también su partida.

Créditos: Twitter @Liga_Arco

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Javier López “Chabelo”, un Tigre de toda la vida", escribieron los Tigres en su cuenta de Twitter. "Descanse en paz Xavier López "Chabelo", fue un gran aficionado de los deportes y de la pelota caliente", mencionó por su parte la LMB en sus redes sociales acompañado de una foto del actor mientras practicaba. Nacido en Chicago, Estados Unidos, el actor también era afición de los Cubs, incluso su última emisión de 'En Familia con Chabelo' la despidió usando una playera del equipo.

Además del beisbol, era bien conocida su afición por el América en el futbol mexicano, en más de una ocasión demostró su pasión por los colores del equipo azulcrema, equipo al que comenzó a seguir desde que era niño cuando apenas llegó a la Ciudad de México. “Venía de León, Guanajuato y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el hipódromo de las Américas, tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos”, mencionó el actor en una entrevista con CNN.

“El primer equipo que vi jugar fue a América contra un equipo español y desde ahí me hice americanista, toda la vida he sido americanista”, agregó sobre su afición al equipo capitalino. Pero no solamente era fanático de los deportes, sino que también los práctico. Su disciplina era la lucha grecorromana y en ella estuvo a punto de participar en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, pero esa posibilidad se frustró amargamente.

En una entrevista con el periódico Excélsior, el actor contó que le fue quitado su lugar al no tener dinero. “Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado”, contó el actor en el 2008.

Créditos: TUDN

