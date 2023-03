'Checo' Pérez y Max Verstappen "en otra liga": Fernando Alonso no cree que pueda alcanzar a Red Bull

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto español, Fernando Alonso no ha tenido un mal comienzo con dos terceros lugares en los primeros dos Grandes Premios de la temporada de la Fórmula 1; sin embargo, se ha rendido ante el nivel mostrado por el mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el neerlandés Max Verstappen de Red Bull Racing a quienes ve inalcanzables por lo que no cree que pueda competir al final con ellos por el título.

"Hemos empezado bien, con dos podios, pero Red Bull está en otra liga. Por eso hay que tener los pies en el suelo. Llegará una carrera que vamos a hacer sextos o séptimos, porque los Ferrari irán bien en ese circuito. Y los Mercedes van a crecer porque son un equipo muy grande y ya vimos el año pasado que empezaron fuera de la Q3 y ganaron una carrera en Brasil", mencionó el piloto español en palabras a Channel 4.

Créditos: Red Bull.

"Ese es el potencial que tiene Mercedes. Puede pasar perfectamente que estemos sextos o séptimos, pero vamos a intentar retrasarlo lo máximo posible y seguir haciendo grandes actuaciones", continuó Alonso en su evaluación de la primera parte de esta temporada donde había arrancado con gran motivación tras su cambio de escudería de Alpine a Aston Martin.

"Me he preparado bien desde la vuelta con Alpine en 2021. Yo esperaba las nuevas reglas para estar más cerca de las victorias, no pasó en 2022 con Alpine, pero fue un año de prepararme bien. A partir de mitad año, que firmé con Aston Martin, ya empecé a pensar en Aston Martin, a prepararme, a hablar con el equipo, a preparar el coche. Fue como una cosa personal, si no seguía en Alpine, se iba a ver la mejor versión de mí en estos 20 años en F1", recordó.

Este fin de semana no habrá carrera, por lo que los pilotos volverán a la pista para el Gran Premio de Australia que será el tercer GP de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y se correrá el próximo sábado 1 de abril en el circuito de Albert Park. La carrera está pactada para las 23:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna, Chanel 4, Marca