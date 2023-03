David Benavidez enfrenta a Caleb Plant con la mira puesta en 'Canelo'; horario y dónde ver la pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una de las peleas más esperadas del año, el mexico-americano David Benavidez se enfrenta al estadounidense Caleb Plant en busca del título interino de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en un combate donde el 'bandera roja' tiene puesta la mira en el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por lo que ante la posibilidad esta podría ser una de las peleas más importantes de su carrera.

Pero primero deberá vencer a Plant, quien en el pasado ya fue derrotado por 'Canelo' y ahora será el turno de Benavidez para tratar de buscar la victoria. La pelea ya tiene todos los ingredientes necesarios, pues en la ceremonia de pesaje no faltaron los insultos y los piques entre los boxeadores. “Le voy a romper la mandíbula a Caleb para el sexto round”, dijo Benavidez en la ceremonia de pesaje en palabras citadas por ESPN.

Créditos: Twitter @ShowtimeBoxing

“Caleb Plant no me agrada, y yo no le agrado a él, pero al mismo tiempo esta es una pelea clásica entre un gran boxeador y un gran golpeador. Él va a pasarse la noche corriendo y será un juego del gato y el ratón para mí”, agregó David. Mientras que Plant también se mostró confiado y respondió a las amenazas del mexicano. “Tú tienes a tus músculos nuevos que vienes desfilando durante la semana entera.

"Bienvenido al club. Yo no necesito que llegue el oponente indicado para comenzar a trabajar duro, siempre he sido disciplinado y siempre he ido por la línea recta. Desde que yo era niño”, dijo por su parte Caleb quien actualmente tiene un récord de 22 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut y una perdida. Mientras que Benavidez tiene un récord de 26 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut y ninguna derrota.

El CMB pactó esta pelea de carácter obligatorio en la que el ganador se enfrentará al 'Canelo' Álvarez, una pelea que ha estado persiguiendo Benavidez desde hace tiempo y qua hora 'Canelo' ha aceptado como una posibilidad. “Pienso que va a ganar Benavídez, ojalá, y lo de pelear, ya veremos, ya veremos. Cada quien tiene sus compromisos y ya más adelante veremos”, dijo Álvarez sobre este combate, en palabras recogidas por Los Angeles Times.

David Benavidez vs Caleb Plant: Horario y dónde ver la pelea en vivo

David Benavidez se enfrenta a Caleb Plant por el cetro interino Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, pelea que está pactada para este sábado 25 de marzo a las 19:00 horas tiempo del centro de México (18:00 horas, tiempo del pacífico). Esta pelea se realizará en el MGM Grand Garden de Las Vegas y contará varias opciones de transmisión a través de la señal streaming de Star+ y el canal de pago ESPN.

